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房委會「共築・創業家」計劃拓至私營商場　約50舖暫免租吸商戶 (12:40)

房委會去年在轄下商場約10間商舖推出「共築・創業家」計劃，房委會今日（17日）公布將擴展計劃至私營商場，推出「共築・創業家2.0」計劃，共提供約50間商舖，包括房委會轄下12間商舖，並在首7個月免租期結束後，為商戶提供3年階梯式租金優惠。

參與機構包括希慎興業有限公司、嘉里建設有限公司、領展房地產投資信託基金、港鐵公司、新世界發展有限公司、信和置業有限公司及新鴻基地產發展有限公司等。

創業家享有首7個月免租期；在免租期結束後，房委會提供三年階梯式租金優惠，首年為市值租金25%或營業額3%，以較高者為準，而整體租金仍較市場水平低，房委會將每年檢討。同時，房委會將調整計劃下的商場及店舖組合，房委會轄下商舖數目將增至12間，新增商舖分別位於蘇屋商場、碩門商場及彩虹邨。

房屋局長何永賢致辭時，先轉身向台下觀眾展示牛仔上衣，指有關服飾購自第一階段「共築・創業家」計劃的香港本地服裝品牌「Wasabi」。她接着說，有關創業家讓市民找回屋邨情懷，例如位於葵涌商場、獲「最受歡迎商戶」的「UnReMarket x define CLEAN」，老闆偉哥為區內少數族裔引入清真認證食品。

何永賢亦向首階段計劃的創業家頒獎，以關懷流浪貓為題的「貓貓『爪』家」獲頒 「最佳創業計劃書」；以環保咖啡粉囊設計飾物的「Wind.n.Sand」獲 「最具創意商品」；韓式小食店「姐姐小食」獲「最具潛力商戶」；結合臨期商品及創科清潔產品的「UnReMarket x

define CLEAN」獲「最受歡迎商戶」。

相關字詞﹕房委會 何永賢 共築創業家 編輯推介

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