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張健華及康橋捲性侵案須賠119萬　申上訴許可被駁回 (19:28)

葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華涉2014年性侵一名智障女院友，區院法官去年3月裁定張和康橋之家共須向事主賠償逾119萬元。張後來申請上訴許可和暫緩執行判決，區院法官黃若鋒今（16日）駁回張的兩項申請，並頒下暫准訟費命令，張須向事主支付訟費。黃官指，張只是在重複已在原審時處理的議題，上訴理由也不具合理可爭辯性。

原告由事主母親代表，被告為張健華及康橋護理服務有限公司。黃官今頒下的判辭提及，張的上訴理由包括，指出原審時法官錯誤地依賴傳聞證供來裁定他須對性侵事件負責；原告指稱的性侵事件發生於2014年8月10日，但事主在同年9月22日前沒出現受創傷的跡象，質疑創傷非由事件導致；質疑聯合醫療報告可信度；法官只依賴法醫報告，不接納他可能被人誣陷。

黃官回應指，在3項傳聞證供中，法庭只接納事主與母親的對話內容，因為它與法醫報告吻合，也不涉另兩項傳聞證供的引導成分。黃官稱，事主於事發約1個月後確診創傷後遺症，而沒醫學證據顯示，病徵必定會在事發後立即出現。

判辭稱，張對聯合醫療報告可信度的質疑已在原審中被處理，黃官也沒發現當時的處理有錯。對於張自稱可能被人誣陷，黃官回應指，已在原審判辭中如實地陳述警方採集樣本的情况以及法醫報告結果，以裁定他是否被誣陷。

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