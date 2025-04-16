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男廚師酒後強姦16歲女網友罪成囚7年半 (18:50)

曾干犯與16歲以下女童非法性交罪的20歲男廚師，涉酒後於酒店房內強姦月事來潮的女網友，早前被裁定一項強姦罪成，案件今（16日）在高等法院求情及判刑。法官判刑時提到，事主接受評估後被發現有抑鬱和焦慮等情況，更萌生輕生念頭，認為事件對事主構成持久心理影響，判被告監禁7年半。

被告葉泳鋒（20歲，廚師），被控於2023年10月8日在天水圍嘉湖海逸酒店某房間，強姦案發時16歲的X。被告早前被陪審團裁定罪名成立，案件押後至今日求情及判刑。

辯方求情稱，案發時被告年齡為19歲、X則為16歲，雙方年齡差距不大，而且「牽強」而言兩人並非陌生人，而是朋友。辯方又指出，被告案發時受酒精影響，一時無法控制情緒犯案，形容案件不涉精心策劃；創傷報告亦顯示，X沒承受嚴重或顯著創傷，冀法庭從輕發落。

法官陳嘉信判刑時提到，X案發時僅得16歲，處於易受傷害的年齡，強調法庭要判處具阻嚇性刑罰，以表公眾的厭惡，並為X及其家屬伸冤。陳官續指，本案加刑因素包括被告犯案時沒採用安全措施，以及事件對X造成持久的心理影響等。陳官決定以監禁7年半為量刑起點，並明言被告在酒精下犯案並非減刑因素，認為本案沒有減刑因素，終判被告監禁7年半。

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