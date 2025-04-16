男廚師酒後強姦16歲女網友罪成囚7年半 (18:50)

被告葉泳鋒（20歲，廚師），被控於2023年10月8日在天水圍嘉湖海逸酒店某房間，強姦案發時16歲的X。被告早前被陪審團裁定罪名成立，案件押後至今日求情及判刑。

辯方求情稱，案發時被告年齡為19歲、X則為16歲，雙方年齡差距不大，而且「牽強」而言兩人並非陌生人，而是朋友。辯方又指出，被告案發時受酒精影響，一時無法控制情緒犯案，形容案件不涉精心策劃；創傷報告亦顯示，X沒承受嚴重或顯著創傷，冀法庭從輕發落。

法官陳嘉信判刑時提到，X案發時僅得16歲，處於易受傷害的年齡，強調法庭要判處具阻嚇性刑罰，以表公眾的厭惡，並為X及其家屬伸冤。陳官續指，本案加刑因素包括被告犯案時沒採用安全措施，以及事件對X造成持久的心理影響等。陳官決定以監禁7年半為量刑起點，並明言被告在酒精下犯案並非減刑因素，認為本案沒有減刑因素，終判被告監禁7年半。