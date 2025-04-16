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前都大專業進修學院長串謀課程總監索取利益罪成　2人不服定罪上訴遭駁回 (17:58)

香港都會大學（前身香港公開大學）李嘉誠專業進修學院一名前院長涉串謀前課程總監索取利益，兩人被裁定一項身為公職人員串謀索取利益罪成， 分別被判囚15及10個月。兩人不服定罪後提出上訴，高院今（16日）頒布判辭，指原審法官拒納首被告是誤解其「三無」身份之說法，裁定他明知自己在帶薪休假期間仍屬於大學職員，原審法官的分析並無不妥，兩人沒有合理上訴原因，遂駁回上訴，維持定罪。

兩名上訴人分別為時任公大院長黃偉寧及時任學院課程總監黎偉祈，兩人於案發時為情侶關係。案情指，黃於2017年中獲知公大在約滿後不會與他續約，黃主動請辭，自同年11月起獲帶薪休假，直至翌年1月其合約屆滿為止。其間黃作為主導，讓黎配合他去籌備一個公大與美容公司合辦的企業培訓課程，藉此換取黃獲該美容公司聘用。

上訴人一方力陳，黃於帶薪休假期間是「三無」身份，即無院長職位、無職權及無職務，根本上「無權可濫」，黎則按校內常規辦事，沒有與其男友作出非法協議，但原審法官錯誤拒納兩人具有合理辯解。惟上訴庭指出，原審法官表明拒納黃有誤解，裁定黃於帶薪休假期間仍擁有院長一職，亦清楚知道自己是公職人員，故黃沒有合理辯解，亦沒有證據顯示黎相信黃有所謂誤解。由於兩人沒有合理上訴原因，法庭駁回上訴，維持原有定罪。

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