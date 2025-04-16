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葉劉淑儀：夏寶龍講話告誡港商勿「利字當頭」　譚耀宗：民族大義比錢重要 (17:46)

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（16日）解讀港澳辦主任夏寶龍講話，提及夏以霍英東、莊世平為例，是告誡港商若純粹「利字當頭」、不顧國家利益，不會有好結果。全國港澳研究會副會長、前全國人大常委譚耀宗則表示，「這個世界錢唔係最重要」，國家安全、民族大義從來都更重要。

昨日夏寶龍在全民國家安全教育日發表視像講話，以霍英東莊世平為例籲港商「不捨大義、不忘國家利益」，又提及關鍵時刻出賣國家利益者「絕不會有什麼好下場」。被問及是否暗指長和碼頭交易，譚耀宗則在商台《在晴朗的一天出發》中表示，「雖然今次講話未直接點名，但大家明知道是在講緊咩」，又提及「至於某個企業做出的行為」，表面上可能是商業行為，實質上則會有利美國，強調應小心謹慎。譚續指，企業要承擔自己決策的責任，最多也只是在財政上有所犧牲，應以民族大義為先。

日前彭博社引述消息指長和巴拿馬港口轉為意大利買家，譚耀宗指出，更換買家後仍需要參考大原則出售，即充分掌握售出後會否對國家不利，而相信賣家一定會搞清楚，被問及是否由國家收購更好，他就解釋指國家有自己考慮。

葉劉淑儀今出席港台《千禧年代》時形容為「很嚴厲的警告」，但強調商人利益與國際利益沒有衝突，香港最大的貿易伙伴就是國家。對於部分全球發展的企業，她就指，或有企業想法不同，但認為與自己國家關係不好始終會「蝕底」。至於議員和官員是否仍能赴美交流，葉劉淑儀認為，需要視乎對象，認為可以與如智庫、學者、民間組織等交流，強調要爭取美國民間支持；她又指不會放棄傳統歐美貿易伙伴，需要區分特朗普政府和美國商界。

被問及是否有必要繼續加強國家安全工作以應對「軟對抗」，葉劉淑儀回應指，維護國安不是「隨便去拉人」，強調重點在於宣傳和教育，所有的刑事調查、檢控和審判都要遵從基本法原則。

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