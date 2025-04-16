反恐條例第二案　被告何卓為曾提「有行動」　庭上稱為引人注意「講大啲」 (17:20)

辯方今續展示首被告何卓為以用戶名稱「五飛」與不同人士在Telegram的通訊紀錄。在2020年1月26日，何與被指是第七被告何培欣的用戶「珀斯光輝」表示「我聽晚都有行動」。何卓為供稱，27日的行動僅日常到旺角和太子一帶的示威活動，他語帶誇張地表達「好啲有啲咩大事發生」。

何續指，事前已收到風聲指示威者打算放置煙霧彈，但不知具體計劃，遂向何培欣吹噓，「營造到自己好似知好多嘢咁」；他當時以為煙霧彈如同燒乒乓球或塑膠。陳官再問，若然如此，何以說「可能炸埋」？何稱乒乓球遇熱「谷住」，也會冒煙「卟一聲」。

當日凌晨何卓為另發信息説「今晚煮完啦」、「一陣等人上嚟裝」，何培欣問「裝？」，何卓為答「遙控」。何卓為稱忘記當日確實煮了什麼，「遙控」是指家居監控鏡頭。晚上7時許，何卓為告知「醫院小隊出咗發」、「我旺角開花等待中」。27日凌晨2時許，何再稱「完成 等手足撳掣」。他庭上解釋，當時從公海群組得知有人打算在醫院放煙霧彈，又察覺何培欣對自己冷淡，遂引述外界資訊吸引其注意。

同日凌晨近5時，何卓為轉發「九十二籤」帖文及明愛醫院爆炸事件的新聞，何培欣問「U？」，何卓為回覆一個表達手指放唇邊的貼圖。何稱希望對方「唔好揚出去」、保持低調，「始終件事唔係我做」。28日凌晨時分，何培欣就再一則相關新聞稱「睇圖又好似好大威力」，並問「之後再炸就炸膠鐵？」。何卓為回覆「我哋吹咗係關口」。何卓為指，何培欣看到網上消息後誤會他涉及炸彈事件，「我都故意令佢誤會嘅」。審訊明續。