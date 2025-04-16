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委任區議員葉吉江駕車與的士相撞後「吹波仔」超標　認危險駕駛後獲撤酒駕控罪 (17:12)

屯門區議員葉吉江去年8月在上水危險駕駛私家車，並與一輛的士迎頭相撞，他更被指身上傳出酒味，因而被控兩罪。他經認罪協商後，今（16日）於粉嶺裁判法院承認一項危險駕駛罪，另一項原被控的「在酒類的影響下駕駛汽車」罪則獲撤控。署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至5月9日判刑，以待索取社會服務令報告，被告續准以原有條件保釋。

被告葉吉江（61歲，報稱退休人士）承認一項危險駕駛罪。控罪指，他於2024年8月1日在上水古洞路近金坑路，在道路上危險駕駛一輛私家車。另一控罪指，他被控於同日同地受酒類的影響，以致沒能力妥當地控制該汽車。控方在庭上播放事發時的行車紀錄儀片段，並指被告有一項8年前的醉駕定罪紀錄。

曾有醉駕定罪紀錄

辯方求情指，被告及時認罪，而所幸案中的士司機沒嚴重受傷，被告亦認為自己在駕駛方面有問題，日後不會再駕駛，並已聘請司機。辯方續指，被告本來從事會計金融工作，又擔任區議員，在新冠疫情時及疫情後也對屯門社區有重大貢獻。被告的妻兒為他寫求情信，提及他積極參與社會服務及慈善工作。辯方希望法庭網開一面，判處被告非監禁式刑罰，例如社會服務令。

案情指，被告去年8月1日晚上約10時許駕駛私家車沿古洞路行駛，其車以緩慢但不穩定、「騎住兩條線」的方式前進，並在到達古洞路與金坑路交界的T字路口時逆線右轉，終與一輛的士迎頭相撞。的士司機發現被告神情呆滯，且沒回答他的問題。

警員到場調查時，發現被告身上傳出酒味，看來反應緩慢，而「檢查呼氣測試」結果顯示，被告每100毫升呼氣內含47微克酒精，超過法定限度。被告在警誡下保持緘默。的士司機頸部扭傷，被告報稱頸部及胸口受傷，兩人同被送院治理。調查顯示，被告的駕駛態度明顯低於謹慎、小心的駕駛者的應有標準。

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