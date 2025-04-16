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菲籍男傭工拳打女友致身亡　陪審團裁定謀殺罪成 (16:39)

45歲菲籍男傭工與同鄉女友在港出席聖誕派對後，疑於家中爭執，其間男子拳打女友，導致對方留醫10天後傷重不治。男子否認一項謀殺罪，案件今（16日）在高院續審，4男3女陪審團退庭商議後，以6比1裁定被告謀殺罪成。法官譚耀豪在辯方不作求情下，依例判處被告終身監禁。

被告VALENCIA Bernie Macatangay（45歲）否認於2022年1月2日在香港謀殺QUIABANG Ivy Villaluz（37歲）。被告得悉裁決結果後表現冷靜；一名被告親友則在旁聽席嚎哭。

控方於裁決後表示，被告在菲律賓已婚，育有7名子女，曾於2016至20年在港擔任家庭傭工，其後短暫離港；2021年，被告再次來港擔任家傭，至同年底遭解僱。辯方向被告索取指示後，表示「沒什麼想說」。譚官終在辯方不作求情下，判被告終身監禁。

控方開案陳辭指，2021年12月22日，被告和事主在中環參與聖誕派對，返回灣仔寓所後發生爭執，之後演變為肢體衝突。控方提到，兩人爭執其間，被告曾拳擊事主頭部，使她失禁、未能站立和正常進食，事主身上瘀傷亦遍佈臉部和四肢。

控方指出，被告理應察覺到事主出現不妥，並召喚救護車讓她接受治療，惟被告直至事發翌日晚上才著鄰居查看事主情况；鄰居見狀後報警處理，最終事主留院10天後不治，死因為頭部重創，即顱內出血和腦損傷。

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