明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

林卓廷控何君堯涉721事件言論誹謗　案件無限期擱置待721案上訴結果 (13:55)

2019年7．21元朗白衣人襲擊發生後，立法會議員何君堯在Facebook發布影片講述事件，並時任提及民主黨立法會議員林卓廷。林早前入稟控告何誹謗並要求賠償，案件今（16日）在高院作審前覆核。法官批准何一方修訂抗辯理由，援引林被裁定暴動罪成的「721案」作為證據；法官同時應林一方申請，將本案無限期擱置，直至林就「721案」提出的定罪上訴有結果。

林卓廷被指2019年7月21日晚於港鐵元朗站內參與暴動，受審後被裁定一項暴動罪成，監禁37個月，之後就定罪提出上訴。林今日由懲教人員押解到庭應訊；何君堯則在聆訊途中進入法庭旁聽，其後離開。

庭上透露，本案原訂今年8月開審，審期為10天。今年3月，何君堯一方申請修訂抗辯理由，在本案援引林卓廷被裁定暴動罪成的「721案」裁決抗辯；至本月初，林卓廷一方申請無限期押後本案聆訊，直至上訴庭就「721案」頒布判決為止。

代表林卓廷的大律師沈士文解釋，若上訴庭維持林卓廷在「721案」的定罪，「we are dead already（我們已經死了）」，料無法繼續控告何君堯，力陳應押後本案，直至上訴庭就「721案」頒布判決。

代表何君堯的大律師梁希賢則提到，若法庭批准林卓廷的申請，將令何君堯「wait indefinitely（無了期等待）」，又提到按照法庭日程，上訴庭或要在2026年才能審理「721案」上訴。法官楊家雄回應稱，他不說押後案件就會令何君堯「無了期」等待，並形容上訴庭日程「is in good hands（安排妥當）」。

楊官聽罷雙方陳辭後表示，「721案」的裁決「conclusive（具結論性）」，准許何君堯一方修訂抗辯理由，在本案援引「721案」為證據。楊官同時說不能漠視「721案」上訴，並基於公平性等因素，批准將本案無限期押後，直至「721案」上訴有結果，或林撤回「721案」的上訴。

相關字詞﹕721事件 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞