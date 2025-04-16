林卓廷控何君堯涉721事件言論誹謗　案件無限期擱置待721案上訴結果 (13:55)

林卓廷被指2019年7月21日晚於港鐵元朗站內參與暴動，受審後被裁定一項暴動罪成，監禁37個月，之後就定罪提出上訴。林今日由懲教人員押解到庭應訊；何君堯則在聆訊途中進入法庭旁聽，其後離開。

庭上透露，本案原訂今年8月開審，審期為10天。今年3月，何君堯一方申請修訂抗辯理由，在本案援引林卓廷被裁定暴動罪成的「721案」裁決抗辯；至本月初，林卓廷一方申請無限期押後本案聆訊，直至上訴庭就「721案」頒布判決為止。

代表林卓廷的大律師沈士文解釋，若上訴庭維持林卓廷在「721案」的定罪，「we are dead already（我們已經死了）」，料無法繼續控告何君堯，力陳應押後本案，直至上訴庭就「721案」頒布判決。

代表何君堯的大律師梁希賢則提到，若法庭批准林卓廷的申請，將令何君堯「wait indefinitely（無了期等待）」，又提到按照法庭日程，上訴庭或要在2026年才能審理「721案」上訴。法官楊家雄回應稱，他不說押後案件就會令何君堯「無了期」等待，並形容上訴庭日程「is in good hands（安排妥當）」。

楊官聽罷雙方陳辭後表示，「721案」的裁決「conclusive（具結論性）」，准許何君堯一方修訂抗辯理由，在本案援引「721案」為證據。楊官同時說不能漠視「721案」上訴，並基於公平性等因素，批准將本案無限期押後，直至「721案」上訴有結果，或林撤回「721案」的上訴。