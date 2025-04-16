屋宇署五年無為58宗致命工業個案跟進紀律處分　申訴專員：署方無收進一步資料以為「唔使做」 (13:38)

屋宇署會接收由勞工處轉介的個案，以考慮是否對違反職安健法例被定罪的承建商進行紀律處分，公署指屋宇署十餘年間遺漏處理大量個案。陳積志指出，在2011至2021年十年間，屋宇署僅紀律處分1宗個案，且該個案涉及的是2009年的致命意外，拖至2015年才完成處分，歷時逾6年，期間用一年時間分析合同，待勞工處提供資料後，又等待一年再取法律意見；屋宇署目前正盡力跟進過往遺漏的個案，涉及2018至2023年共58宗。

申訴公署調查顯示，過去十餘年，屋宇署只側重跟進在單一地盤觸犯多項勞工安全罪行的承建商，卻未跟進涉及致命意外觸犯勞工安全罪行而被定罪的個案。陳積志引述屋宇署回應指，署方過往誤以為，若涉及致命意外而被定罪的個案，要待勞工處提供更詳細的資料後才可做跟進，「因為佢哋冇收到資料，就覺得唔使做」。至於個案處理的時間，公署稱屋宇署已自2023年落實新安排，在報告完成前實施處理紀律處分個案的時間指標。

另外，陳積志指出，公署抽選了12個在2020到2023年間發生致命工業意外的工務工程項目，發現多個項目的中標者在工地安全的分項表現較弱、甚至排名最後，但憑藉價格、技術項目評分較高成功投得合約，而價格評分在標書評分中佔比五到六成。

陳積志表示，發展局於2023年11月起引入新的標書評審制度，因應承建商的過往工地安全紀錄設立加減分機制，又強調當局應繼續適時檢討工務工程標書評審制度，確保只有安全表現水平達到標準的承建商才能夠投得項目。

陳積志透露，在2018年至2023年間，建造業共發生108宗致命工業意外，佔所有行業發生的致命工業意外超過八成；當中有45宗涉及裝修及維修工程，佔所有的42%。陳積志表示，公署發現工人以至物業管理公司、業主和住戶都缺乏基本安全意識，並建議政府加大對持份者的宣傳教育，側重講述其自身在工程中的法律責任以及可能的法律後果。