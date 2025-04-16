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申訴專員揭地盤竹棚、吊機等裝置未搭好已預簽表格「確認安全」　促政府加強監察 (12:49)

近年建造業工程多發生致命工業意外。申訴專員陳積志今日（16日）表示，發現負責檢查工程裝置、機械的人員未認真檢查，甚至完全不檢查，包括「預先」確認未搭好的竹棚架「安全」；另外，他強調職安健法例罰則不足，被定罪最多的承建商5年內被定罪77次。

對高風險作業中的裝置如竹棚架、吊機等，承建商須安排合資格的檢驗員或工程師檢查，在簽署指定表格確認安全後，才可給其他工人使用。陳積志指出，發現多宗個案的合資格人士未做足檢查就簽署表格確認安全，如確認竹棚架安全的「棚紙」。

他舉例指，有簽署「棚紙」者被發現檢查日期一欄上寫上兩日後的日子，甚至人士在竹棚架未搭建好時就簽紙；亦有兩名工程師未檢查設備，卻在不同日子、甚至風暴後，簽署數張表格，確認起重機安全。陳呼籲勞工處就各種高風險作業制訂「檢查清單」範本，要求檢查者備存檢查記錄，並引入抽查制度等，又呼籲處方建立電子平台供承建商上載檢查記錄，以便監察。

公署另提及，在2018至2023年間，違反職安健法例的承建商每年罰款平均介乎8000至1.05萬元，阻嚇力不足，並舉例期間被定罪次數頭兩名的承建商，分別遭定罪77和56次，形容其為慣犯，視法例如無物。陳積志指出，23年4月新條例加大罰則和檢控時限，勞工處應適時檢視新法則的檢控工作成效、法庭所判刑罰等。

陳積志指出，相對於高昂的建造費用和收益，上述罰款「根本就好少」，亦很少判監禁，強調相信罰則一定阻嚇力不足。

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