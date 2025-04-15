港首辦香山旅遊峰會　李家超：香港面對貿易戰將繼續致力自由開放貿易 (21:22)

今屆峰會由世界旅遊城市聯合會、文化體育及旅遊局主辦，聯合會秘書處、北京市文化和旅遊局及香港旅發局承辦，以「創新城市品牌 促進旅遊業高質量發展」為主題，有約800位嘉賓出席，包括特首李家超、北京市副市長兼世界旅遊城市聯合會理事會執行副主席司馬紅、意大利阿斯蒂省省長兼阿斯蒂市市長毛里齊奧·拉塞羅（Maurizio Rasero)、聯合會專家委員會主任、維也納莫杜爾大學校長卡爾韋伯、雅典副市長喬治斯吉安納羅斯等。

李家超表示，本港正全速發展「一程多站」的旅遊新業態，而本港作為長期薈萃中西文化、開放包容的國際都會，將繼續與全球城市攜手共進，共繪21世紀旅遊產業的發展藍圖。

司馬紅致辭則表示，峰會在全球旅遊全面復蘇、走向繁榮之際召開的一次重要會議，形容峰會主題順應時勢、正當其時。她指，希望有更多城市強化旅遊品牌建設，深化交流合作，期望各旅遊城市和企業在簡化簽證、服務質量和國際營銷等方面加強合作。

世界旅遊城市聯合會專家、中國社會科學院旅遊研究中心主任宋瑞於會上發布《世界旅遊經濟趨勢報告（2025）》，報告指出，亞太地區成為全球旅遊經濟增長的新引擎，去年亞太地區旅遊總人次增長19.9%，在5大區域中位居第一；旅遊總收入增速達6.4%，較GDP增速4.0%高2.4個百分點。展望今年，預期亞太地區旅遊總收入增速有望突破10%。

峰會亦發布《香港倡議》，向各旅遊城市提出推動全球旅遊業高質量發展的5大方向，倡議強調以「文化創新為內核、科技賦能為手段、可持續發展為準則、全球協作為路徑、旅遊安全為保障」，為城市旅遊未來發展開闢新道路，提供明確方向和行動指南。

《倡議》提出，旅遊城市應積極結合科技創新與可持續發展，透過政府部門、旅遊企業與科技公司的跨界合作，運用大數據、人工智能及物聯網等前沿技術構建智慧旅遊平台，整合資源提供一站式服務，從而全面提升旅遊管理效率及遊客體驗；同時借助科技手段強化旅遊安全的動態監管，建立精準防控與應急響應機制，保障遊客安全安心。