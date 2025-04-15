與伯特利中學師生為攸壆路簡約公屋居民送「入伙禮物」 戴尚誠：車窗簾添上鄰里情 (20:35)

何表示，房屋局副局長戴尚誠近日到訪伯特利中學，與該校師生齊齊車窗簾送給入伙居民。戴當日在現場看到同學由量度、剪布、縫紉都一絲不苟。看似將布料送上縫紉機就「水到渠成」，但他嘗試親手製作後，才發現當中的控制不易，在學生分享心得下，戴也成功車好「窗簾頭」，為攸壆項目居民安居再添再添一分力。

何永賢表示，是次暖心活動除感謝伯特利中學師生的熱心支持外，也要多謝營運機構之一的東華三院聯繫布商，及布商慷慨捐贈布料。

戴尚誠說，這些窗簾度窗訂造，不止能遮光和點綴攸壆住戶的新家，更是一份溫暖的鄰里情，而每天早上揭開花款不同的窗簾，也像是住戶展開多彩生活的期盼。他相信這對學生是意義深刻的教育活動，用行動傳遞愛心，在親手縫紉中，思考自己與鄰里、與社區的連繫。

此外，房屋局同事日前也向何永賢分享簡約公屋攸壆路流動銀行車正式啟用，住戶可在區內享受基本的銀行服務，包括存款、提款和轉賬等，讓生活更便利。

何永賢表示硬件齊備，軟件支援充足，再加上社會各界的關心支持，當局相信簡約公屋攸壆路項目居民，一定能展開更有盼望的新生活。