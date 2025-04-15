聯合醫院擴建工程A座地盤　兩男工感染侵入性腦膜炎雙球菌 (20:34)

新增個案是一名過往有長期病患的69歲男子。他於4月9日開始出現發燒、嘔吐及頭痛，4月10日到天水圍醫院急症室求醫，同日入院治療。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨牀診斷為腦膜炎。病人現時情況穩定。

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵。病人與昨日公布的另一宗個案同樣在聯合醫院擴建工程A座的地盤工作，因此相信兩宗個案存在流行病學關聯。該地盤位處醫院的臨牀服務範圍外，不涉及院內感染風險，亦沒有聯合醫院員工或病人受感染。

至於昨日公布個案涉及一名過往健康良好的34歲男子。他於4月8日開始出現發燒、頭痛及瘀斑，4月10日到仁濟醫院急症室求醫，同日入院治療。其血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，病人同樣情况穩定。

中心人員已到上述地盤進行流行病學調查，暫未發現地盤其他員工出現相關病徵。中心已向共56名與該兩名病人在相同組別工作的其他員工派發預防性藥物，並向該地盤所有員工進行醫學監察。

中心呼籲在聯合醫院擴建工程地盤工作的人如出現相關病徵，應致電中心熱線（電話：2125 2374），以便提供適切評估。熱線由即日起開始運作至4月25日。中心亦向向員工提供健康教育及要求承辦商對共用設施包括洗手間、休息室及更衣室進行徹底消毒。