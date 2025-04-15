【Emily】3人獲委資深大律師　包括上訴庭法官薛偉成妻林芷瑩 (19:53)

現年47歲、來自Plowman Chambers嘅林芷瑩喺港大先後取得法學士學位同中國法法學碩士學位，另外又喺城大修讀法學碩士（仲裁及爭議解決）學位。佢2000年成為大律師，集中處理刑事訴訟、監管同紀律有關嘅案件，經常喺刑事案中代表控方或辯方出庭，例如818流水式集會案代表控方，屠龍案入面就代表其中一位被告李家田。今日消息傳出之後，有其他大律師喺庭上向林芷瑩豎起拇指，佢點頭回應。

另外兩位「升仙」嘅大狀係Des Voeux Chambers嘅林定韻（47歲）同Temple Chambers嘅白天賜(Timothy Parker)（42歲），同樣曾負笈海外，分別喺1999年同2009年喺香港取得大律師資格。林定韻嘅執業範疇主要係商業法同競爭法，兼具處理訴訟同仲裁的經驗；白天賜就擅打一般民事法同商業法，包括競爭同規管法律。白天賜喺跨性別者公廁使用權、同性伴侶申請公屋等司法覆核案，代表申請方挑戰政府決策。