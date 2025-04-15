明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

【Emily】3人獲委資深大律師　包括上訴庭法官薛偉成妻林芷瑩 (19:53)

每年嘅資深大律師委任都係法律界盛事，終審法院首席法官張舉能今日宣布3名大狀「升仙」，委任儀式將會喺6月7號舉行，其中就包括上訴庭法官薛偉成嘅太太林芷瑩。林嘅執業範疇廣泛，專長刑事法，最近正喺高院審理緊嘅《反恐條例》第二案，佢就代表控方。噚日委任消息一出，Emily都有當面恭喜佢，佢就笑笑口講多謝。

現年47歲、來自Plowman Chambers嘅林芷瑩喺港大先後取得法學士學位同中國法法學碩士學位，另外又喺城大修讀法學碩士（仲裁及爭議解決）學位。佢2000年成為大律師，集中處理刑事訴訟、監管同紀律有關嘅案件，經常喺刑事案中代表控方或辯方出庭，例如818流水式集會案代表控方，屠龍案入面就代表其中一位被告李家田。今日消息傳出之後，有其他大律師喺庭上向林芷瑩豎起拇指，佢點頭回應。

另外兩位「升仙」嘅大狀係Des Voeux Chambers嘅林定韻（47歲）同Temple Chambers嘅白天賜(Timothy Parker)（42歲），同樣曾負笈海外，分別喺1999年同2009年喺香港取得大律師資格。林定韻嘅執業範疇主要係商業法同競爭法，兼具處理訴訟同仲裁的經驗；白天賜就擅打一般民事法同商業法，包括競爭同規管法律。白天賜喺跨性別者公廁使用權、同性伴侶申請公屋等司法覆核案，代表申請方挑戰政府決策。

相關字詞﹕編輯推介 資深大律師；

上 / 下一篇新聞