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反恐條例第二案　何卓為曾向人透露放煙彈時間　解釋稱「做戲做全套」 (17:47)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，今（15日）在高院第88天審訊。據庭上展示的信息，首被告何卓為在明愛醫院發生爆炸前一天，曾向他人透露「煙彈 明天放」；在爆炸事件後，他又傳送「九十二籤」帖文，及詢問對方欲負責什麼部門。何續作供時解釋，當時思疑外界謠言引起對方猜疑，遂將掌握的資訊包裝成自己與事件有關，「不妨做戲做全套」。他又稱自己「做咗咁多嘢」卻被誤會，庭上一度哽咽。

辯方今續展示首被告何卓為與Telegram用戶名「Freedom hai」的女性的通訊紀錄，其中在2020年1月25日凌晨時分，即涉案明愛醫院炸彈計劃兩天前，何向對方發送一個檔案。Freedom hai翌日凌晨回覆「好勁，咩黎（嚟）」，何稱「煙彈 明天放」。何作供稱見Freedom hai非即時回應，懷疑她誤信自己早前被起底而衍生的謠言，覺得委屈和不甘心。

何指，警方封鎖理大後，自己曾爬入雨水渠探路，不忿遭人誣衊而「忘記我曾經付出過嘅嘢」。何語畢庭上哽咽，並以紙巾拭眼。他解釋自己不求回報，只想幫人，「點解要去到已讀不回，應都唔應嘅地步呢？」何續指，「我覺得既然你哋唔信我，我冇需要對你哋咁誠實」，遂將在「公海」群組留意到的消息，「推算將會發生咩事，然後包裝成自己做」。

何卓為表示，他每兩至三個月會添置煙霧滅蚤彈，只要注入水，它便會冒煙，他將滅蚤彈的照片或影片發送予Freedom hai，「想整出嚟好似警方啲催淚煙咁」。他説「明天放」，是「想話畀佢知聽日做嘢㗎啦」。

信息續顯示，1月27日明愛醫院爆炸後，何卓為傳送「九十二籤」帖文及報道連結給Freedom hai。其後Freedom hai詢問九十二籤是否何的頻道，何稱「一隊虛擬前線 以後乜都會認頭晒」，並提出對方可加入開發、製作、行動和文宣其中一個部門。何庭上解釋，欲暗示自己與事件有關，甚至營造有人脈的觀感，「既然我都可以用人哋嘅嘢扮自己做，咁邏輯上九十二籤嘅負責人都可以咁㗎啦」。審訊明續。

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