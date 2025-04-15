數字辦推生成式AI應用指引　禁醫療生成內容直接用作診斷報告　不可用於非法活動 (16:30)

世界互聯網大會亞太峰會今日（15日）在會展舉行第2日會議，人工智能（AI）發展是討論的重點之一。數字政策專員黃志光受訪表示，數字辦今日公布《生成式人工智能技術及應用指引》，以助業界及用戶更好的應用技術。據《指引》內容，包括對多個行業使用生成式AI的提出重點建議，包括金融、醫療、教育、新聞等、工業等；其中針對醫療應用，指引提到「生成內容應不能直接作為診斷報告」，應由執業人員審核後作參考。
全份《指引》共有33頁，黃志光表示，《指引》是與InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）合作，由HKGAI透過其實際應用經驗，並蒐集不同持分者，包括院校、從事研發的公司意見而制定，以令業界更好好利用生成式AI提供便民利商的服務，同時關注生成式AI帶來的潛在風險，包括私隱保護等。
《指引》將使用生成式AI的風險分為4個層級，對社會構成生存威脅的系統屬「不可接受風險」，建議全面禁止；至於醫療診斷系統、自動駕駛技術屬「高風險」，須有人類參與的監督機制，亦要就合規程度作評估。至於人才招聘系統、教育AI應用屬「有限風險」；創意設計工具、垃圾郵件過濾系統屬「低風險」。
《指引》提及使用生成式AI時要在「防範潛在風險」與「保障言論自由」之間取平衡，認為在維護受《基本法》保障的言論權利同時，當AI技術被用於非法活動時，包括生成「製造爆炸裝置或施襲手法」內容、猥褻內容、詐騙、擾亂公眾秩序等，應予禁止。
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