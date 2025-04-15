保險公司經理涉偕3名「下線」詐騙逾110萬元佣金　認罪還押候判 (16:27)

34歲時任保險公司男經理分別透過傀儡保險代理以及虛假資料作投保申請，詐騙公司佣金等合共逾110萬元，其3名「下線」則協助處理有關款項。4人今（15日）於區院承認欺詐罪等共12罪，控方指案件涉及違反誠信，在法官練錦鴻詢問下，辯方同意這觀點。練官將案件押後至6月11日判刑，所有被告還押候判。
被告為周銳坤（34歲）、蔡霈珈（32歲）、鄭喬心（32歲）、薛兆衡（30歲）。周案發時為中國太平人壽保險(香港)有限公司的助理分組經理，其餘3人為業務經理，即周的下線保險代理。周承認9項欺詐罪，其餘9罪存檔法庭。蔡、鄭、薛各承認一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。
辯方求情指，周犯案手法愚蠢，但已展示真誠悔意，他被還押前有腳踏實地上班，也有到教會。蔡及薛的法律代表均指，兩人本來有穩定工作，案發時只是按周的指示將公司發放的款項轉帳給周，蔡的得益少，薛更沒仼何得益。鄭一方則希望法庭再考慮案情以減刑。
案情指，案發時段為2021年2月至2022年10月，周9次用他人名義申請保單，並自行繳付保費，再訛稱其餘3名被告及另一名人士是保單的經辦代理人，致使中國太平承保及簽發該9份保單，並就其發放佣金等款項。
周承認，該4人只是他用以提交保險申請的「人頭」，他用4人的帳戶在公司系統提交申請，令他們看來是涉案保單的經辦代理人。中國太平就該些保單收到共3,486,838元的保費，發放的佣金、獎金、津貼共約4,596,137元，即共損失1,109,299元。蔡、鄭、薛處理公司因保單分別發放給他們的約340,411元、1,048,909元、923,885元，包括把部分款項轉帳給周。