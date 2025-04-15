保險公司經理涉偕3名「下線」詐騙逾110萬元佣金　認罪還押候判 (16:27)

被告為周銳坤（34歲）、蔡霈珈（32歲）、鄭喬心（32歲）、薛兆衡（30歲）。周案發時為中國太平人壽保險(香港)有限公司的助理分組經理，其餘3人為業務經理，即周的下線保險代理。周承認9項欺詐罪，其餘9罪存檔法庭。蔡、鄭、薛各承認一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。

辯方求情指，周犯案手法愚蠢，但已展示真誠悔意，他被還押前有腳踏實地上班，也有到教會。蔡及薛的法律代表均指，兩人本來有穩定工作，案發時只是按周的指示將公司發放的款項轉帳給周，蔡的得益少，薛更沒仼何得益。鄭一方則希望法庭再考慮案情以減刑。

案情指，案發時段為2021年2月至2022年10月，周9次用他人名義申請保單，並自行繳付保費，再訛稱其餘3名被告及另一名人士是保單的經辦代理人，致使中國太平承保及簽發該9份保單，並就其發放佣金等款項。

周承認，該4人只是他用以提交保險申請的「人頭」，他用4人的帳戶在公司系統提交申請，令他們看來是涉案保單的經辦代理人。中國太平就該些保單收到共3,486,838元的保費，發放的佣金、獎金、津貼共約4,596,137元，即共損失1,109,299元。蔡、鄭、薛處理公司因保單分別發放給他們的約340,411元、1,048,909元、923,885元，包括把部分款項轉帳給周。