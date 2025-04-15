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多間內地科企冀藉香港拓展海外業務　杭州AI企業指考慮來港設辦公室 (16:31)

世界互聯網大會亞太峰會今日（15日）在會展舉行第2日會議，有多間來自內地的科企均表示，期望藉香港拓展海外業務。「杭州六小龍」之一、專注空間智能公司研發的「群核科技」品牌公關經理張曉慶接受訪問表示，透過今次峰會了解到香港在人工智能（AI）有不少配套支持，未來如合適，會考慮來港設立辦公室，以拓日韓、北美市場。已在港上市的內地科企百望股份形容，比起其他城市或國家，香港更有熟悉感，因此選擇來港拓國際業務。

峰會昨起一連兩日首度在香港舉行，吸引約30個國家或地區，近千名政商界、領軍企業代表及學者等參與。「群核科技」品牌公關經理張曉慶表示，公司已於今年2月在香港提交了上市申請，正在籌備上市事宜。她稱，通過今次峰會接洽了很多香港企業，未來冀與更多香港企業探討AI與空間智能在香港應用及落地。

張曉慶又形容，他們公司與香港淵源很深，有很多香港設計師有使用其公司的空間設計軟件「酷家樂」及「CooHom」作空間設計；公司亦有與香港城市大學及香港科技大學合作，探討空間智能的技術及應用。而透過今次峰會，他們進一步認識到香港在AI及科創方面投入，包括建立了人工智能超算中心、InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）等，認為可與公司技術進一步接合。

百望股份首席執行官付英波表示，在過去一兩年已與香港一些的伙伴有業務合作，去年7月公司在港交所上市後，隨即採取了「全球化戰略部署」，以香港作為全球總部及戰略支點，在上月以「百望數字」在香港註冊成立公司，目前在招募人才，希望今年內將公司的基本運作建立好。

被問到為何將總部選擇設在香港而非其他地方、例如新加坡，付表示，主要是由於集團公司在香港上市，因此有需要在香港建立實務營運。另外他指，相對其他城市，對於香港在數字經濟發展、人才等方面「是既熟悉又有信心」，比起去一些比較陌生的城市發展，他認為現階段而言，依托香港開展國際業務會較為合適。他又期望日後其香港公司可「生在香港、長在香港」，拓東南亞及全球市場。

相關字詞﹕世界互聯網大會亞太峰會 人工智能 編輯推介

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