警方入境處油尖掃黃反黑工拘54人 (16:13)

油尖警區特別職務隊督察李穎曦表示，「霧塔」行動中油尖警方聯同入境處在廟街、上海街及砵蘭街一帶街頭拘捕29名持雙程證內地女性工作者，在尖沙嘴的賣淫場所拘捕16名持持雙程證內地女子，她們涉嫌違返逗留條件，年齡介乎18至56歲，部分街頭性工作者，涉及賣淫集團在背後操縱，集團成員招攬內地女子，在指定劏房以一樓一形式進行賣淫活動，並提供一次性浴巾、潤滑劑及避子套等，每次交易向性工作者收取六成佣金。

而代號冠軍反非法勞工行動，警方拘捕6名非華裔人士，3名持雙程證內地人、分別涉嫌逾期居留、非法入境、聘用非法勞工及逾期居留接受僱傭工作，年齡介乎25至50歲。

油尖警區反三合會行動組督察曾智皓表示，發現賣淫集團利用舊舊式大廈樓進行賣淫活動，警方會繼續鎖定區內長期出租用作賣淫的單位，亦要求業主停止容許單位作賣淫用途，否則需承擔法律責任。曾表示減少賣淫場所的數目，對打擊非法賣淫活動非常重要，警方會繼續從不同層面打擊賣淫活動。