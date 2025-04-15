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東華學院研用VR助殘疾長者體驗戶外活動　最快年尾推出市場 (16:16)

參拜天壇大佛、「過大海」遊覽澳門，這些普羅大眾的娛樂活動，對院舍內殘疾長者卻是奢望。東華學院團隊前年展開研究，讓逾百名殘疾長者以虛擬實境（VR）在院舍內體驗户外活動，結果顯示有助長者改善精神健康、抑鬱症狀、感受到的社會支持等，團隊擬最快今年尾將相關軟件推出市場。

東華學院「數碼精神健康轉化研究中心」研究團隊2023年5月展開研究，在全港26間院舍，讓133名居住在長期護理設施的殘疾長者，體驗團隊製作的VR軟件；另132名院舍內長者作為對照組，無參與VR體驗。

在6星期共12節體驗中，長者在學生義工陪同下，透過頭戴裝置，沉浸式觀賞半小時「自然景觀」、「旅遊」及「懷緬」主題的實境或卡通影片，包括昂坪360、澳門街道、彩虹邨、飲宴等場景，甚至以手掣操控人物走向，而過程中少於5%長者反映暈眩或不適。除下頭套後，學生義工與他們互動20分鐘，討論引發的感受、勾起的回憶等。

團隊研究長者在跨代社交配合VR介入前後轉變，發現雖對孤獨感無顯著影響，但他們精神健康、健康相關生活品質、感知到社會支持方面的平均分，皆在統計學上顯著提升，並可改善抑鬱症狀，較對照組變化明顯。東華學院校長陳慧慈認為，系統可應用於更多長期護理機構，甚至用於抑鬱、焦慮症治療上。

東華學院護理學院副院長關耀祖表示，項目獲政府資助約200萬元，未來數月擬完善軟件系統，並處理產權等事宜，最快今年第四季推出市場，以非牟利形式惠及更多長者。

關耀祖又透露，每套組件包含VR軟件、3組頭戴裝置、一部平板電腦，撇除軟件成本，料價錢少1萬元，每次同時供三人使用。團隊也正制作指引，協助院舍培訓人手，輔助長者使用系統。

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