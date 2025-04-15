牙醫學會推愛心牙科增值服務　長者使用基層牙科服務滿千元可獲相等500元增值服務 (14:35)

牙醫學會會長陳超余指，計劃主要旨在鼓勵長者更加留意口腔健康，重視預防，指基層牙科服務包括口腔健康、洗牙、脫牙及補牙，而治療性牙科服務則多為鑲牙，強調500元的牙科增值服務可用於所有牙科服務，陳亦提及，留意到長者多在接受價值較高的醫療過程時會使用長者醫療券。

牙醫學會指，是次計劃配合現行的長者醫療券獎賞先導計劃，為長者提供雙重經濟誘因，即長者在同一年度累計使用至少1000元醫療券於特定基層牙科服務，除醫健通系統自動發放500元獎賞至其醫療券戶口外，連同參加計劃牙醫發放的500元增值服務，換言之長者只需使用1000元醫療券，即可額外獲得合共價值1000元的服務。

牙醫學會指，今次計劃屬自願參加性質，參與計劃的「愛心牙醫」會在診所外貼上「香港愛心牙科增值服務計劃」標貼，以便市民預約及應診。至於參與計劃的牙醫數量，陳超余指，因計劃屬自願性質，學會未統計參加計劃的牙醫人數，但強調根據過往同類性質活動，相信業界會積極參加。

另外，牙醫學會下周四（24日）開始推「香港健齒周2025」，任何年紀的市民可以到指定牙科診所免費檢查口腔及諮詢，學會按臨牀診斷提供X光檢查。參與計劃牙醫同樣會在診所處張貼有關標貼。

衛生署上月20日推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，立法會文件顯示截至上月18日，共270名牙醫參加計劃。被問及現時現時牙醫人數是否能應付服務需求，有份參加計劃、牙醫學會名譽秘書張達良表示，目前共有8名青少年向他登記服務或預約，牙齒狀況皆較為健康，強調現時牙醫人數能應付需求。陳超余則表示，首階段有逾200名牙醫參與已屬「達標」。