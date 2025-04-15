同樣「1級」　分體冷氣機慳電程度可差27%　部分冷氣機製冷供暖未及聲稱水平 (13:34)

是次測試的12 款「兩匹」變頻式分體機，有5款為冷暖空調機樣本，售價介乎9980至20580港元，其餘7款淨冷型冷氣機樣本的售價則介乎9888至12840港元，製冷量由5至5.31千瓦，5款冷暖空調機聲稱供暖量由5.334至6千瓦。消委會透露，若以每度電1.7元計算，每年製冷180天、每天12小時，估算每年電費介乎1184至1630港元不等；供暖則假設每年25天、每天12小時，每年電費約100至117港元。

消委會指出，以製冷季節性表現系數（CSPF）計算，同屬淨冷型冷氣機的樣本中，製冷能源效率最高的大金（DAIKIN）較最低的珍寶（General）全年省電達27.4%；供暖方面，5款冷暖空調機樣本間的供暖季節性表現系數（HSPF），最高的三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）比最低的東芝（TOSHIBA）亦省電10%。消委會亦提及，有4款樣本的製冷量、供暖量未達所聲稱水平，包括美的（Midea）及東芝供暖量數值分別較聲稱低1.2%和1.4%、日立（HITACHI）及樂信（Rasonic）製冷量數值較聲稱的數值分別低2.4%及2.6%。

消委會指出，在現行的能源效益標籤評級標準下，截至今年3月中，有78%分體機型號製冷能效屬1級，而只有30%窗口機的製冷能效屬1級，供暖方面更有99%分體機型號屬1級，會方建議機電工程署研究進一步提高冷氣機的能源標籤評級標準。

另外，是次測試亦參考國際標準，對樣本作基本安全檢測，有樂聲（Panasonic）、日立和樂信的冷氣機電源線經100牛頓的力量拉扯25次後出現移位，幅度未能符合標準的要求，會方引述機電工程署回應，指有關樣本未能完全符合安全標準要求，但正常使用下不會構成安全問題。至於安靜程度，三菱重工、美的及開利（Carrier）三者在室內最為最寧靜，其中三菱重工在室外噪音水平亦較低。此外，冷氣機內較耐用的壓縮機，保用期普遍為5年，惟東芝、開利只提供1年保用期。

消委會提醒有關廠商加強品質監控，確保產品表現符合標示，以及呼籲供應商盡量提供較長的產品保用期及較便宜的續保年費及維修費。