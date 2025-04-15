入境處打擊非法勞工拘35名黑工8名僱主　包括21名現職或前外傭 (13:02)

被捕35名非法勞工，包括8男27女，大部分為印尼籍及菲律賓籍，年齡介乎20至60歲，當中7名為現職外籍家庭傭工、14名在港逾期逗留前外籍家庭傭工、9名以訪客身分到港、2名持有不允許僱傭工作的擔保書，俗稱「行街紙」、2名輸入勞工、及1名持工作簽證。而8名涉嫌聘用非法勞工均為香港居民，分別為3男5女，年齡介乎44至64歲，分別是涉案公司、餐廳東主或負責人。

入境處共搜查58個目標地點，包括餐廳、酒樓、商廈及住宅單位等，大部分非法勞工在酒樓或餐廳被捕，當時正從事洗碗、清潔及處理食材等工作。初步調查顯示，他們經朋友及同鄉介紹，並以現金出糧，時薪約數十元至日薪約200至500港元。亦檢獲大批證物，包括圍裙、手套、水靴及手提電話，同時發現一張偽造的香港身分證，載有非法勞工的相片，但質素差劣，製作粗糙，並無防偽特徵。初步相信涉案非法勞工利用偽造身份證見工，入境處正跟進調查聘用非法勞工的僱主。

其中被捕21名非法勞工已於沙田裁判法院，分別承認違反在港入境時對其施加的逗留條件，在港接受僱傭工作、逾期逗留、違反逗留條件及管有偽造香港身份證等控罪，被判監16日緩刑1年至監禁14個月3星期不等。

外傭專責調查組高級入境事務主任傅哲浩稱，行動中發現有現職外傭利用假期或工作空餘時間賺取外快，其中一名外傭在外出買餸時的一個鐘到酒樓做洗碗工作，另發現有僱主安排其外傭到自己開設的餐廳處理食材。

傅提醒外傭僱主可多加留意外傭言行及動向，例如外傭放假返家時，若表現疲累或身穿工作服回家。可以向外傭查詢，若發現有違法行為就要舉報。