陳國基：必須防範軟對抗　惟難以法律手段處理 (12:37)

港府今（15日）在灣仔會展舉行「全民國家安全教育日」主題講座，陳國基稱「軟對抗」涉及領域廣泛，手法多變，滲透在教育、文藝、宗教、大眾傳播、網絡世界等社會生活各層面，心懷不軌之徒懂得利用灰色地帶，當局較難以法律手段處理。他指「軟對抗」有四方面危害，包括阻撓政府施政，透過散佈假消息曲解正面發展和惠民政策，令市民誤解及抗拒。他舉例政府早前推廣器官捐贈和跨境器官移植互助機制，立心不良之徒散播謠言，稱器官會移送內地，並慫恿器官捐贈者取消登記。

陳國基指，「軟對抗」會加劇社會內耗，藉個別意外事件或存不同看法的發展項目，借題發揮、挑起事端、引起怨憤，並動員頑固對抗，期望積聚能量，伺機組織和推動激烈的反政府運動。他表示，「軟對抗」者會以維護人權、自由、民主等虛無飄渺概念作幌子，虛構事實、曲解真相、以偏蓋全、譁眾取寵等形式操縱輿論，與外部勢力唱和呼應，令外國公眾對港產生完全不符實際的不良認知，輕則阻礙香港的國際聯繫，重則招致無理打壓。

陳國基認為，「軟對抗」者濫用言論、文藝及創作自由，以極其迷惑的表現形式，傳遞和灌輸扭曲片面的價值和認知，荼毒市民、尤其青少年積累對國家隔閣，對中央和特區政府的不信任，甚至是仇視，久而久之歪理就會影響市民國家認同。他表示，本港現在正處於銳意改革創新，專注發展惠民，融入國家發展大局關鍵時刻，需要安全穩定、和諧向上的環境作保障，即使本港國安法律已有效防止「黑暴」重臨，惟「軟對抗」可能帶來誤解、認知、不信任及民心散渙，均需防範、應對及消除。