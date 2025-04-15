明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳國基：必須防範軟對抗　惟難以法律手段處理 (12:37)

政務司長陳國基形容，2019年反修例事件屬「不堪回首」，當時反中亂港勢力內外勾結，令原本繁榮穩定的香港充滿暴力及治安失控，甚至是經濟受壓及社會撕裂。他指，本港內部的心懷不軌之徒，在國安法律震懾下，絕少明目張膽違法，但仍以充滿迷惑性的「軟對抗」手段，試圖破壞本港安全，阻撓特區發展，因此在新形勢下必須把防範和懲治軟對抗，作為維護本港國安的重大工作。

港府今（15日）在灣仔會展舉行「全民國家安全教育日」主題講座，陳國基稱「軟對抗」涉及領域廣泛，手法多變，滲透在教育、文藝、宗教、大眾傳播、網絡世界等社會生活各層面，心懷不軌之徒懂得利用灰色地帶，當局較難以法律手段處理。他指「軟對抗」有四方面危害，包括阻撓政府施政，透過散佈假消息曲解正面發展和惠民政策，令市民誤解及抗拒。他舉例政府早前推廣器官捐贈和跨境器官移植互助機制，立心不良之徒散播謠言，稱器官會移送內地，並慫恿器官捐贈者取消登記。

陳國基指，「軟對抗」會加劇社會內耗，藉個別意外事件或存不同看法的發展項目，借題發揮、挑起事端、引起怨憤，並動員頑固對抗，期望積聚能量，伺機組織和推動激烈的反政府運動。他表示，「軟對抗」者會以維護人權、自由、民主等虛無飄渺概念作幌子，虛構事實、曲解真相、以偏蓋全、譁眾取寵等形式操縱輿論，與外部勢力唱和呼應，令外國公眾對港產生完全不符實際的不良認知，輕則阻礙香港的國際聯繫，重則招致無理打壓。

陳國基認為，「軟對抗」者濫用言論、文藝及創作自由，以極其迷惑的表現形式，傳遞和灌輸扭曲片面的價值和認知，荼毒市民、尤其青少年積累對國家隔閣，對中央和特區政府的不信任，甚至是仇視，久而久之歪理就會影響市民國家認同。他表示，本港現在正處於銳意改革創新，專注發展惠民，融入國家發展大局關鍵時刻，需要安全穩定、和諧向上的環境作保障，即使本港國安法律已有效防止「黑暴」重臨，惟「軟對抗」可能帶來誤解、認知、不信任及民心散渙，均需防範、應對及消除。

相關字詞﹕陳國基 軟對抗 港區國安法 編輯推介

上 / 下一篇新聞