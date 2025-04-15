同價旅遊保成人最高賠償額可差1倍　9成計劃涉調低長者及兒童賠償額 (12:30)

消委會提醒，不同保險公司之間即使保費相若，保障額或很大，以亞洲地區7天保費低於200港元的7個計劃為例，僅「醫療費用」成人最高賠償額可差1倍，介乎25萬至50萬；至於保障範圍方面，「蘇黎世易選計劃」有較多不承保項目，包括「行李及財物」、「個人金錢及旅遊證件」、「延誤或受阻」、「租車自負額」等，另僅保特、立橋公司承保手機、電腦設備損壞及遺失，最高保障額分別為2000元（手機）和5000元（手提及平板電腦）。突發事故保障方面，僅有3計劃設綁架勒索保障。

消委會另提及，中國平安將75歲以上、17歲以下者的「醫療費用」、「其他意外」、「行李延誤」和「取消行程」保障最高賠償額調低至成人保障額的一半，保特公司的2個計劃則將71歲以上和17或以下受保人「人身意外／個人意外」劃一為30萬，分別為成人的60%和30%。

此外，亦有公司提供相同賠償額，但對長者索價更高，蘇黎世公司的3個計劃涉及對76歲或以上受保人收取更高保費，較原價多27%至36%。消委會強調，調查發現只有約3成計劃不設承保年齡上限，設上限者中，除中國平安承保年齡達120歲外，其餘最高承保年齡介乎79至85歲不等。

消委會表示，亞洲地區7天旅程中，個人保費索145至509港元，立橋保險有限公司最低，蘇黎世保險有限公司最高；而全球地區的14天旅程，則由241至859港元，藍十字保險有限公司最低，蘇黎世最高。

消委會提醒消費者細閱保單，不應著眼於保費金額、單一項目最高賠償額，若有長者或兒童同行，應留意其保障範圍及最高賠償額或有不同，並留意不承保事項。若有意在旅遊期間參與滑雪、水肺潛水等較高風險活動，應先向保險公司查詢個別活動是否受保障。

是次調查不包括須繳付額外保費的自選或附加保障，以及特定為內地及澳門短線旅遊或郵輪旅遊獨立而設的旅遊保險計劃。