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夏寶龍指「反中亂港」者未被「消滅」　李家超：2019年的餘波「還未結束」 (11:04)

港澳辦主任夏寶龍在全民國家安全教育日發表視像發言，強調2019年發生「港版顏色革命」，不能忘記反修例風波的慘痛教訓，又指「現在鬥爭注並沒有結束，香港對面看似平靜，實則暗流湧動，安全形勢仍然十分嚴峻複雜，反中亂港分子並沒有被消滅」。特首李家超和中聯辦主任鄭雁雄致辭時，也同樣提及不能忘記反修例風波。李家超亦指，2019年的餘波「還未結束」。

今日是第10個「全民國家安全教育日」，港府早上（15日）在灣仔會展舉行開幕典禮暨主題講座，出席者包括特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、國安公署長董經緯，及外交部駐港特派員崔建春等。

反修例事件至今發生近6年，夏寶龍以視像發表主旨講話，形容這場「美西方外部勢力發動的港版顏色革命」，是本港歷史上永遠抹不去的傷疤，「忘記歷史就意味著背叛」，「如果忘記過去，忘記在哪裡摔跤的、怎麼摔跤，以後會遇上更大麻煩、栽更大跟頭」。他指現在鬥爭並無結束，社會面看似平靜、實則暗流不動，反中亂港份子無被消滅，部分逃到國外興風作浪，部分撕下額頭標籤、偽裝成普通的市民，伺機禍亂香港。

夏寶龍又指，香港仍有不少人還有「糊塗」的想法，「同情反中亂港分子者有之、為反中亂港分子開脫者有之；媚美、恐美、崇美、喚美者有之。」他強調「富而不安、富而不強」的例子比比皆是，香港必須有安全才有發展，又指維護國家安全人人有責，要發揚愛國愛港優良傳統，「認清反中亂港分子的反動本性，同破壞香港、詆毀香港、搞亂香港的言行進行堅決鬥爭。」

夏寶龍亦提及，香港特首和特區政府應當履行維護國家安全的憲制責任，「切實解決發展改革中的矛盾和問題，妥善應對各種複雜局面，及時化解風險隱患,守住『不能亂』的底線」；特區國安委應加強對國家安全形勢的分析研判，「敢於鬥爭」； 特區立法機關、司法機關應當完善維護國安的制度機制，發揮維護國安職能； 駐港國家安全公署要發揮監督、指導、協調、支持特區維護國安的作用。 

李家超、鄭雁雄同促勿忘反修例風波

特首李家超則表示，不能忘記當年「港獨」肆虐，亦不能忘記中央在香港最困難時伸援手，實施國安法止暴制亂，需持續警惕並堅決維護國家安全。他指「黑暴」的餘波還未結束，反中亂港分子仍妄圖死灰復燃，仍然「軟對抗」、煽動厭惡和憎恨，「要時刻緊記海內外破壞力量的對抗態勢還未結束，仍設法破壞香港穩定」。

中聯辦主任鄭雁雄致辭時亦指，「安全要靠堅決持續的鬥爭」，認為維護國家安全「只有進行時，沒有完成時」，安全的根基守不住，就會耽誤發展；同時若忽視發展，安全的根基也不會牢固。

國安公署署長董經緯就指，國安從來不是別人恩賜，「獻媚無出息，跪低無出路」，批評美國把國內問題國際化，把經貿問題政治化，以各種藉口野蠻干預、濫加關稅，及抹黑和詆毀本港國家安全相關法例。他強調「國家利益高於一切」，相信「沒有戰勝不了的敵人，沒有克服不了的困難」，包括港人在內的14億中國人會「不信邪、嚇不倒、壓不垮」，並有能力和底氣戰勝前路的一切困難與挑戰。

《港區國安法》實施約五年，董經緯指，香港國安法治體系逐漸完善，特別是政權安全、制度安全、意識形態安全，及重點領域安全等得到有力維護，過去數年止暴制亂、恢復秩序，粉碎「港版顏色革命」圖謀，並完善制度、選賢舉能，確保愛國者治港。

外交部駐港特派員崔建春指，本港經歷由亂至治、邁向由治及興的不平凡歷程，不要忘記「港版顏色革命」及修例風波的慘痛教訓。他批評部分國家，尤其是美國將自身利益凌駕國際社會利益之上，製造分裂與對立，給世界帶來極大不穩定性及不確定性；而美國現正逆歷史潮流而動，「肆意揮舞制裁大棒」，變本加厲地干預本港事務，但相信本港維護國家安全、主權安全發展利益的決心堅定不移，將進一步築牢維護國安的堅固屏障。

解放軍駐港部隊政治委員賴如鑫認為，人民軍隊是維護國家安全的堅強後盾，形容「國無防不利，民無兵不安」，在中央政府堅強領導下「邊鬥爭、邊備戰、邊建設」，有信心及能力應對國安面臨的各種威脅，打擊一切形式的分裂、破壞活動，為維護國安主權、安全及發展利益提供強大的力量支撐。他指「一國兩制」實踐進入新階段，香港發展面臨新的歷史機遇，安定祥和局面來之不易，更需珍惜守護，駐港部隊將繼續堅決維護國安主權安全，與本港的長期繁榮穩定。

相關字詞﹕夏寶龍 李家超 鄭雁雄 港區國安法 編輯推介

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