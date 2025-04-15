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李家超：貿易戰改變世界秩序港有危有機　批美國計錯對港關稅 (11:06)

特首李家超今日（15日）在全民國家安全教育日致辭時表示，談及關稅戰，斥美國「最近的狂態更心血來潮，拿貿易作武器」，又指美國對香港施加145%「對等關稅」，「最荒謬的是算術都算錯了，香港是零關稅，對等的話，應該是零」，認為美國「滿口歪理，更示範了美國霸權自居的真面目。」

李家超又指，國安法實施五年本港社會穩定、市民生活重回正常，但不能「好了傷疤忘了痛」，需持續警惕並堅決維護國家安全，他又列舉五年來成績，強調貿易戰改變世界秩序，香港有危有機，國家是香港的最大機遇，本港會全力支持國家應對美國挑戰，並奉行零關稅和自由貿易。

李家超表示，在拼經濟、謀發展時，不能忘記當年「港獨」肆虐，亦不能忘記中央在港最困難時伸援手，公布實施國安法止暴制亂。他指外部勢力「借港遏華」野心不死，美國有最少21部國安法，卻不准香港有2部，形容美國「拿著機關槍卻不准香港有防彈車」。他續指，國家發展的肯定性是世界局勢「定海神針」，又指香港作為零關稅自由港可吸引更多貿易。

李家超提出要做好四點準備，首先要全面貫徹「一國兩制」；第二是要統籌發展和安全；第三是要不斷完善維護國家安全的法律制度、執行機制，舉例政府更新公務員守則將國安放在首位，修訂社會工作者註冊條例、通過《保護關鍵基礎設施電腦系統條例》等；第四是要不斷推廣維護國家安全的全民教育，未來會以新穎方式，透過跨媒體、科技應用增添學習樂趣。

相關字詞﹕關稅戰 李家超 國家安全 編輯推介

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