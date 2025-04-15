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日本男星上村謙信被控在港非禮女子續准保釋　出庭時一度嚎哭 (11:33)

因BL電視劇人氣上升的日本男星上村謙信今年3月來港，涉在旺角一餐廳非禮一名本地女子，被控非禮罪，今（15日）在西九龍裁判法院否認控罪。上村謙信答辯時一度哽咽嚎哭，裁判官問是否需要休息，他表示不用。案件排期於7月30日審訊，上村謙信續准保釋。

25歲日本籍被告上村謙信（KAMIMURA, KENSHIN）今早穿白色襯衣、打黑色領帶到庭。控罪指，他今年3月2日在旺角砵蘭街180號3樓「明記潮館」內，非禮女子X。聆訊期間，在被告席的上村謙信雙手顫抖，一度嚎哭大叫，翻譯員在旁安撫。裁判官問他是否需要休息，他以日文回答不需要，後以廣東話表示「無問題」。今早數十人在法院外排隊守候，司法機構在正庭之外，開放另一法庭作延伸庭，據悉派發逾174張旁聽籌號。

辯方甫開庭時表示準備好答辯，上村謙信以日文表示不認罪。控方稱將傳召兩名事實證人出庭作供，不依賴任何招認。辯方透露，除了上村謙信之外，可能傳召一至兩名辯方證人，料審訊需時2至3日。控方表示將申請事主以電視直播聯繫方式作供，辯方表明反對申請，將稍後處理。裁判官李志豪將案件排期至7月30日至8月1日審訊，料歷時3日。

在今日清晨6時左右，法院門外已現排隊人龍，冀輪候入庭旁聽。至早上8時許約有80人，部分人為來自日本的上村謙信歌迷，有人拖著行李箱到場。警方在場維持秩序。

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