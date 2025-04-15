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夏寶龍斥美國關稅「想要我們的命」　稱要「讓美國那些鄉巴佬們在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！」 (10:06)

港澳辦主任夏寶龍在全民國家安全教育日發表視像發言，談及美國對本港官員的制裁，以及對華加徵關稅。夏寶龍形容，美國「見不得香港好」，關稅戰的目的「不是要我們的稅，是想要我們的命」，又提及若認為向求美國求饒換取和平是「極其幼稚」，而背叛祖國也不會有好下場。他強調，美國再三對港打壓，只會加速其在港代理人滅亡，必遭反噬，「讓美國那些鄉巴佬們在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！」

夏寶龍又斥美國制裁內地與香港官員是「黔驢技窮」，對作為自由港的本港徵收145%關稅是「蠻橫霸道、無恥至極」。他指外部勢力妄圖阻礙中國過上美好生活，希望「讓我們回到過去的一窮二白，那是癡心妄想」。他提及中國人民深知，「對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，就是以戰止戰、以武止戈；用勝利贏得和平、贏得尊重，打得一拳開，免得百拳來。」他指中國已成世界第二大經濟體、第一大工業國，正昂首闊步踏上強國建設、民族復興的新征程，「無論是關稅戰、貿易戰，還是其他什麼戰，我們更加沒甚麼好怕的，天塌不下來」。

夏寶龍指出，美國炮製「2025年香港政策法報告」，制裁六名中央政府和香港特區政府官員，暴露其醜惡嘴臉和歇斯底里。他指許多公職人員因維護國安而受美國制裁，但他們毫不畏懼，「在國家利益、民族大義面前『捨小我為大我』，用實際行動愛國護港」，為他們感到驕傲和自豪。他強調美國見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序的最大黑手。他指要「丟掉幻想」，強調美國制裁和關稅撼動不了中央政府和香港特區政府的決心意志，「勝利一定屬於偉大的中國人民」。

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