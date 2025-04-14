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英議員被拒入境探孫　英商貿副大臣向陳國基表達「深切關注」要求解釋 (21:40)

英國自由民主黨國會議員賀候絲（Wera Hobhouse）上周四（10日）在香港機場被拒入境，事件引起關注。英國政府今日（14日）發新聞稿，指英國商業貿易部副大臣Douglas Alexander目前正在訪問中國內地及香港，已經與港府政務司長陳國基等高層會面，表達英國政府的擔憂及關注，以及要求解釋香港政府拒絕英國議員入境的原因。

英國政府發言人指，上星期一名英國議員被拒入境香港，情況令人關注。英國政府重申，若不合理地限制英國公民自由進出香港，只會損害香港聲譽，以及損害香港人與英國人之間的聯繫，強調任何議員如僅因為表達自己的觀點而被拒絕入境，是不可接受。

英國外相林德偉（David Lammy）早前已表示深切關注事件及形容不能接受，將緊急向北京及港府交涉。

賀候絲是英國國會議員兼「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員，她早前向《泰晤士報》稱，過去從未訪港，今次是希望探望2019年後移居香港的兒子及3個月大的孫兒，結果抵港過關時被帶走查問，包括詢問職業、旅行目的。她在當晚原機遣返英國而當局並無提供原因，其同行丈夫獲准入境香港，但選擇一同離港。

在北京，有外媒向外交部詢問事件。外交部發言人林劍表示，香港特區政府已就此作出表態，他強調入境事務是一國主權範圍內的事，指香港特區政府有權按照相關法律和政策處理入境個案。

 

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