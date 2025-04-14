美商會要求華府區分香港與中國貿易待遇 指香港屬於單獨關稅區 (20:47)

美商會又指，據《關稅及貿易總協定》，香港屬於單獨關稅區，監管和貿易法律框架有別於內地，認為貿易夥伴作出貿易政策決定時，應分開考慮香港，又指香港作為世界貿易組織（WTO）的成員，經濟及貿易地位與其他WTO成員看齊。另外，商會指香港繼續維護自由港地位，對美國或其他夥伴沒有開徵進口貨品關稅，也無實施關稅配額。

美商會認為，以細微差別（nuanced approach）的方式對待香港，以體現香港獨特地位、在全球貿易中關鍵作用，對促進合作和經濟增長至關重要。

有2000會員的美商會表示，香港一直是多數會員的區域商業中心，包括許多財富500強企業。商會繼稱，2024年美國對香港的商品貿易順差達219億美元，突顯雙方「互惠互利、互相依存的穩健經貿關係」；而美國與香港的貨物貿易總額約338億美元，支持著14萬個就業機會。另外大量員工為在美國有商業利益的香港或跨國公司工作。

另外，香港物流發展局今日召開會議。會上運輸及物流局長兼香港物流發展局主席陳美寶，就美國關稅措施聽取物流業界的意見。

運輸及物流局提出企業循五大策略應對，包括（一）開拓新興市場、（二）加強與粵港澳大灣區港口協作共同開拓新貨源、（三）豁免部份貨物的出入口許可證要求以吸引更多中轉貨物、（四）深化與國際港口和船舶合作，以及（五）擴大航運及航空網絡，以期為香港物流業尋找新增長點，鞏固及提升香港作為國際航運中心、國際航空樞紐和國際物流樞紐的地位和競爭力。