女犯夏天須穿長褲覆核案　鄒幸彤一方稱令女性受苦　懲教反問「苦況何在」 (18:04)

本案原告為鄒幸彤；答辯人為懲教署長。鄒幸彤早前獲批許可提出司法覆核，代表鄒的大律師譚俊傑今陳辭稱，鄒一方主要挑戰署方不容許女在囚人士穿短褲的規則，而非集中就鄒本人被拒穿短褲的決定提出挑戰。

譚俊傑指出，要求女性在囚人士於炎夏穿著長褲，有違署方向囚犯提供人道和健康環境的目標，亦無理據反映顯示穿短褲「不體面」，力陳署方未能確立要求女在囚人士穿長褲具有合法目的（legitimate aim），即有利於院所的紀律。此外，譚透露，除鄒幸彤以外，有14名前在囚人士希望在夏季日間活動須穿短褲。

譚俊傑陳辭其間，法官高浩文問到，若他最終裁定鄒幸彤一方勝訴，是否意味所有女在囚人士在夏季日間活動都要穿短褲？譚說是，同時說在囚人士可因應宗教理由，向署方申請穿長褲。

代表懲教署一方的資深大律師呂世杰陳辭指，按署方紀錄，由2023年8月至去年底，鄒幸彤共向署方提出逾300項要求，但無一次提出在夏季日間活動穿短褲，直言鄒就她被拒穿短褲提出的挑戰是建基於謊言。呂另指出，署方其中一項政策為教育在囚人士，而穿著制服有助加強紀律訓練，力陳現行政策具合法目的。

此外，前本土民主前線成員鍾雪瑩亦曾提出司法覆核，挑戰女囚犯夏天穿長褲的決定，惟最終撤回申請。呂提及，鍾提出該次覆核後，有53名女在囚人士表示希望在夏天穿長褲，其中10人基於宗教理由提出，其餘人士認為穿長褲可便利工作、防止蚊釘，以及避免露出露腳上疤痕和腳毛等。法官高浩文聽罷陳辭後，表示會在今年6月13日或之前頒判決。