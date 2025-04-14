明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

女犯夏天須穿長褲覆核案　鄒幸彤一方稱令女性受苦　懲教反問「苦況何在」 (18:04)

已還押逾3年的支聯會前副主席鄒幸彤早前入稟高等法院提出司法覆核，質疑女性還押者在夏季日間活動須穿長褲，男性卻可穿短褲的規定涉嫌性別歧視，要求懲教署廢除及更改，案件今（14日）在高院聆訊。鄒一方陳辭稱，現行規定令女性受苦，亦無社會效益；懲教署一方則反問「苦況何在？」又指若每名女在囚人士都僅因不喜歡某政策而興訟，「政府如何運作？」

本案原告為鄒幸彤；答辯人為懲教署長。鄒幸彤早前獲批許可提出司法覆核，代表鄒的大律師譚俊傑今陳辭稱，鄒一方主要挑戰署方不容許女在囚人士穿短褲的規則，而非集中就鄒本人被拒穿短褲的決定提出挑戰。

譚俊傑指出，要求女性在囚人士於炎夏穿著長褲，有違署方向囚犯提供人道和健康環境的目標，亦無理據反映顯示穿短褲「不體面」，力陳署方未能確立要求女在囚人士穿長褲具有合法目的（legitimate aim），即有利於院所的紀律。此外，譚透露，除鄒幸彤以外，有14名前在囚人士希望在夏季日間活動須穿短褲。

譚俊傑陳辭其間，法官高浩文問到，若他最終裁定鄒幸彤一方勝訴，是否意味所有女在囚人士在夏季日間活動都要穿短褲？譚說是，同時說在囚人士可因應宗教理由，向署方申請穿長褲。

代表懲教署一方的資深大律師呂世杰陳辭指，按署方紀錄，由2023年8月至去年底，鄒幸彤共向署方提出逾300項要求，但無一次提出在夏季日間活動穿短褲，直言鄒就她被拒穿短褲提出的挑戰是建基於謊言。呂另指出，署方其中一項政策為教育在囚人士，而穿著制服有助加強紀律訓練，力陳現行政策具合法目的。

此外，前本土民主前線成員鍾雪瑩亦曾提出司法覆核，挑戰女囚犯夏天穿長褲的決定，惟最終撤回申請。呂提及，鍾提出該次覆核後，有53名女在囚人士表示希望在夏天穿長褲，其中10人基於宗教理由提出，其餘人士認為穿長褲可便利工作、防止蚊釘，以及避免露出露腳上疤痕和腳毛等。法官高浩文聽罷陳辭後，表示會在今年6月13日或之前頒判決。

相關字詞﹕法庭 鄒幸彤 編輯推介

上 / 下一篇新聞