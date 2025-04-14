反恐條例第二案｜曾TG自稱調鋁熱彈　首被告辯稱想獲心儀對象注意 (18:02)

據庭上早前證供，警方搜出3部屬於首被告何卓為的電話；控方指何有3個不同的Telegram用戶名稱。辯方展示何卓為以「五飛」Telegram用戶，自2019年10月與「Freedom hai」的對話，話題牽涉示威。例如何卓為曾向對方發送盾牌照片，對方11月透露自己在理大內受傷。辯方關注二人的關係，何稱對方「幾靚女又後生」，遂「撩吓佢傾偈囉」；何承認對她有好感，有意追求。

11月28日何稱「今晚專心調鋁熱彈」，何庭上指當時聽聞示威者會調製鋁熱彈，但他不懂如何製作，僅「同佢扮我做緊呢啲嘢」，以吸引對方注意。信息續顯示，Freedom hai另提及她「唔會放棄 一定奮戰到底」，被告回覆「我自己放棄晒所有野（嘢）去抗爭」，其後又説「一定要打底（低）晒佢哋先可以救手足」。

被告庭上解釋，他是想表達自己投入了很多時間和資源，或煽情了一點；「佢哋」是指警方，同樣屬誇張的說法。法官陳仲衡關注，何先前指Freedom hai較激動，擔心對方「做傻事」，為何作前述回覆？何稱當時已知道對方的腳受傷，隱含「你做唔到我做」的意思，屬「追女仔嘅話術」。審訊明續。