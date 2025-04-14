明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

反恐條例第二案｜曾TG自稱調鋁熱彈　首被告辯稱想獲心儀對象注意 (18:02)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸，今日（14日）在高院第87天審訊。據庭上展示首被告何卓為2019年11月與一名女性Telegram用戶的對話紀錄，何曾說「今晚專心調鋁熱彈」，又指自己「放棄晒所有嘢抗爭」、要「打低佢哋」。何作供時解釋，他根本不懂如何製作鋁熱彈，當時只為引起心儀對象的注意；他放棄一切抗爭，是指投入了很多資源和時間，說法煽情。

據庭上早前證供，警方搜出3部屬於首被告何卓為的電話；控方指何有3個不同的Telegram用戶名稱。辯方展示何卓為以「五飛」Telegram用戶，自2019年10月與「Freedom hai」的對話，話題牽涉示威。例如何卓為曾向對方發送盾牌照片，對方11月透露自己在理大內受傷。辯方關注二人的關係，何稱對方「幾靚女又後生」，遂「撩吓佢傾偈囉」；何承認對她有好感，有意追求。

11月28日何稱「今晚專心調鋁熱彈」，何庭上指當時聽聞示威者會調製鋁熱彈，但他不懂如何製作，僅「同佢扮我做緊呢啲嘢」，以吸引對方注意。信息續顯示，Freedom hai另提及她「唔會放棄 一定奮戰到底」，被告回覆「我自己放棄晒所有野（嘢）去抗爭」，其後又説「一定要打底（低）晒佢哋先可以救手足」。

被告庭上解釋，他是想表達自己投入了很多時間和資源，或煽情了一點；「佢哋」是指警方，同樣屬誇張的說法。法官陳仲衡關注，何先前指Freedom hai較激動，擔心對方「做傻事」，為何作前述回覆？何稱當時已知道對方的腳受傷，隱含「你做唔到我做」的意思，屬「追女仔嘅話術」。審訊明續。

相關字詞﹕反恐條例 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞