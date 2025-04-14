醫卓所下月成立將制訂臨牀指引　盧寵茂：醫生仍需按專業作臨牀判斷 (17:37)

盧寵茂指，未成立醫卓所時醫生需自行尋找醫學實證，醫生亦有參差，實證指引以分級（Level of evidence）推行，以第一級為例，醫生如不跟隨指引，需具很強理據，但其餘級別不會「收得太緊」。他指醫療專業存不同意見合理，但良好治療方案需愈拉愈近。

盧寵茂指，個別醫院及專業組織目前有部分指引，但缺乏平台整合統一指引，例如中風治療處理。梁嘉傑補充，中風病人有不少新科技治療，不同狀况的病人處理方式有不同，如一間醫院沒有適合中風治療，可按安排轉介至其他醫院。

當局初步同意向醫學專科學院撥款1900萬元作為起始資金。梁嘉傑指，參考外地，預料需要12至18個月訂立指引，市民如有機會閱覽指引並理解治療是好事，但最終方案需由醫生與病人商討。

本港不時於外國引入新科技，被問到醫生是否可跟隨海外指引進行醫療程序。盧寵茂表示，任何醫生跟隨海外指引，相信有其原因，重申醫生會根據專業判斷行醫。