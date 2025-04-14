博智小學擬合併伍華　有家長憂兒子難適應新環境和功課量 (17:49)

博智小學家長陳女士的兩名兒子就讀該校，稱孩子有讀寫障礙，當初選讀博智旨在其「Happy School」定位，擔心合併新校後功課及測考量增，亦憂慮該校傾向投放教學資源予自己學生，坦言「合併一定要跟人，不能我們學校學生作主」。她認為，博智小學一直「有商有量」且安排妥當，但稱會待兩校合併細節進一步公布後，才決定轉校與否，又指不欲為另覓學校，要兒子額外應付入學面試或測考。

她又說，得悉博智小學擬向教育局申請合併方案當晚，擔憂至發惡夢，「照顧兩個小朋友，（如果）咁多功課，日日要做到咁夜，我真係好驚」。對於博智小學被「派0班」，她指，區內不斷有學校面臨殺校感可惜，作為家長同時也要不斷找學校，認為當局是「為難家長」。

小二生家長黃女士表示，學校安排妥善，會隨學校方案2026/27學年轉到伍華小學，「這間學校（博智小學）有得讀梗係好，無得讀下（校方）所有事都幫我們安排好」。她稱雖然家住博智附近，但新校屆時會安排校巴，不擔心距離住所變遠。

小二生家長王生指，家住竹園北距離伍華小學約20多分鐘車程，距離住所較遠，又稱新校直屬的伍華中學屬「普教中」令他感猶豫。他說，距離轉校至伍華「仲有成年」，會再考慮是否自行另覓區內學校，又指不擔心兒子不適應新環境。

天主教香港教區早前表示，伍華小學設直屬的伍華中學，相信能為學生提供穩定的學習環境；為了有足夠時間準備，教區稱博智學生下學年會在原校上學，全校師生到2026/27學年轉到伍華，伍華則下月開始準備，安排家長和學生參觀，並會舉辦聯校活動、家長會等讓博智家長及同學認識學校和師生，使兩校能順利合併。