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首三月約1220萬人次訪港創疫後季度新高　旅發局推節慶宣傳主題、五一無人機表演 (17:32)

旅發局公布，今年第一季共錄得約1220萬訪港旅客人次，按年增9%，是疫後的季度新高。旅發局將在5月和6月展開新主題宣傳「香港節慶 文化躍動」，串連多項傳統節慶及文化盛事，並在5月1日於灣仔辦無人機表演。

據旅發局初步數據，今年3月近382萬旅客人次訪港，較去年同期升12%。至於今年首季1220萬旅客人次中，內地旅客佔近924.5萬人次，非內地旅客人次近298.3萬，分別按年升6%及18%。

旅發局稱，非內地市場旅客量首季平穩增長，短途市場以日本、南韓及台灣表現較佳，首季訪港旅客量按年增幅各三成或以上；長途市場方面，首季來自美國、加拿大的旅客按年錄得雙位數增幅，澳洲則按年增32%。

旅發局將推出主題宣傳「香港節慶 文化躍動」，推廣現在至6月的本地傳統節日和活動，包括元朗天后寶誕會景巡遊、長洲太平清醮、維園佛誕嘉年華、中華文化節、香港非遺月等，以及城中藝術文化活動，如法國五月（French May）、Affordable Art Fair Hong Kong等。

另外，旅發局將於5月1日晚上在灣仔臨時海濱花園，舉行以天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題的無人機表演；6月則主辦「香港國際龍舟邀請賽」。

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