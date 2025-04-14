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八旬老翁清潔刷殺雀囚8個月　官納認知障礙影響但斥手法殘暴 (16:54)

87歲老翁去年9月在慈樂邨服務設施大樓的公用廚房以清潔刷殺死2隻雀鳥，即一隻珠頸斑鳩及一隻紅耳鵯。他早前承認一項殘酷對待動物罪。辯方今（14日）於九龍城裁判法院引述被告的心理及精神科報告求情指，被告可能患初期認知障礙，或是在受疾病影響下犯案。署理主任裁判官黃雅茵接納被告因認知障礙導致判斷、解難、控制情緒的能力受損，但他的犯案手法殘暴，故仍決定判他監禁8周。

被告馮松年（87歲，退休人士）承認一項殘酷對待動物罪。辯方求情稱，報告內容顯示，被告能分辨對錯，但可能患早期認知障礙，所以案發時才無法作出適當決定。另報告結果也顯示被告有輕微暴力傾向，有機會也是由患病引起，因此辯方希望法庭判處感化令，以令被告能接受輔導。

黃官則稱，案件性質嚴重，被告犯案手法殘暴，利用體積較大的物品傷害雀鳥，令牠們重傷慘死。黃官說，難以判斷被告的重犯機會是否與病情惡化有關，即使他患病，仍可被判囚。

案情指，慈樂邨服務設施大樓是由房屋署管理、專為長者及低收入人士而設的住宿設施。被告於2024年9月7日上午約10時45分與一名居於上址的年輕男子一起使用服務設施大樓2樓的公用廚房，其間有2隻雀鳥飛進廚房。

該年輕男住客目擊被告用手緊抓住其中一隻鳥，再用清潔刷的竹製手柄戳鳥的頭部多次。男住客於是將事件告知大樓的舍監。在舍監查問下，被告從垃圾桶取出一個膠袋，入面有兩具雀鳥屍體，舍監對他發出警告。有人報警，被告在警誡下承認打死雀鳥，因為有雀鳥飛進來弄髒廚房。

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