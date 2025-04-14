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「杭州六小龍」強腦科技盼在港打造腦機接口及AI高地　冀公司十年內助100萬肢體殘疾者走出家門 (16:57)

「杭州六小龍」之一的強腦科技有限公司創始人兼首席執行官韓璧丞今早（14日）出席世界互聯網大會亞太峰會致辭時表示，期待能在香港共同打造腦機接口和AI融合發展的全球創新高地，亦希望在未來5至10年內幫助100萬名肢體殘疾人恢復日常生活，「從家裡面走出來」，並幫助1000萬患有自閉症、多動症、老年痴呆和失眠等人康復。

創立於2015年的強腦科技，是首間入選哈佛大學創新實驗室（Harvard Innovation Lab）的中國團隊，致力於成為全球領先的非侵入式腦機接口技術解決方案供應商。韓璧丞指出，Tesla創辦人馬斯克成立的公司Neuralink已在3人的大腦植入晶片，助盲人重見光明、讓癱瘓的病人重新走路，與強腦科技分別成為腦機接口領域中，研發投入最大、募資最多的兩間企業。

韓說，強腦科技開發並儲備包括智能假肢、自閉症、阿茲海默症、睡眠干預等逾60款產品，而早前在浙江省政府號召和愛心企業幫助下，強腦科技在浙江已開始幫助殘疾人士免費安裝假肢，形容很多人安裝假肢後「開始從家裡走出來，重新工作」。他表示，希望在未來5至10年內幫助100萬名肢體殘疾人恢復日常生活，「從家裡面走出來」，並幫助1000萬患有自閉症、多動症、老年痴呆和失眠等人康復。

相關字詞﹕強腦科技 世界互聯網大會 編輯推介 杭州六小龍 創科線

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