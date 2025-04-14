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今年雨量料最多2700毫米　渠務署提高排水設施標準有信心應對2023年的500年一遇暴雨 (16:26)

渠務署表示，去年總雨量為2310毫米，略低於正常值；今年降雨量將增至最多2700毫米。渠務署長莫永昌表示，因應2023年「500年一遇」暴雨，渠務署去年已更新設計手冊，將有關抵禦雨量的設計標準提升至每小時158毫米降雨量，若再發生「500年一遇」暴雨，仍有信心應對。

莫永昌指，去年總雨量為2310毫米，略低於正常值2431毫米；去年並無發出黑色暴雨警告，較過往少，不過黃色暴雨警告數目有所增加，增至37次。至於去年署方緊急事故控制中心總共啟動7次，48宗水浸個案均能在1至2小時內完成處理。根據天文台預測，今年降雨量約為2100毫米至2700毫米。莫永昌指，屆時未必會出現嚴重水浸，因雨量存在不確定性，降雨量多不代表情况差。

渠務署由2024年起至今共有5個蓄洪池落成，分別位於大坑東、上環、跑馬地、安秀道及安達臣道，提供近25萬立方米蓄洪量，現正興建9個蓄洪池及1個蓄洪湖，總容量達約34萬立方米，預計今年至2030米落成，若連同正在規劃的元朗南新發展區蓄洪項目，將額外提供約55萬立方米蓄洪空間，即本港未來共有超過110萬立方米蓄洪空間。

渠務署去年已更新設計手冊，將有關抵禦暴雨的設計標準提升至每小時158毫米降雨量，即相等於2023年9月「500年一遇」暴雨的每小時降雨量。被問到是否由2024年起至正在興建的蓄洪池皆引入了最新設計標準，莫永昌稱，手冊於去年更新，雖然當時部分蓄洪池工程已開展，但渠務署亦曾審視正在施工項目，有否空間令其排洪能力應對最新設計標準的雨量。

另外，渠務署提前準備應對暴雨，包括把緊急應變隊由160隊增至180隊，應急運作基地亦會增至30個；渠務署亦引入4款排水機械人，加快水浸事故處理效率。

 

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