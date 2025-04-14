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盧寵茂指公院收費改革方向堅定　9成資助率、急症室收400元非終點 (14:07)

政府上月公布公營醫療收費改革，並將於明年元旦實施，其中急症室、住院及門診均會提升收費，當局同時透過醫療費用豁免、以及設立一萬元「封頂機制」，減輕病人財務負擔。醫務衛行局長盧寵茂今早出席立法會衛生事務委員會時，被問到是否有空間調整方案，他表示總體改革方向堅定。他指以9成資助率為改革目標，但不會稱之為終極方案，而急症室非緊急病人收400元，亦非當局計劃的終點。

新收費實施後，公營醫療收費的資助率會降至94%，政府稱目標是5年內將資助率降至90%。盧寵茂表示，承認收費改革「有能力的人」需付出更多，「9成不會話係最終極」，會持續改革，並於適當時間進行醫療融資檢討。

不少議員關注急症室非危急以外類別，每次收費為400元。盧寵茂指收400元「並非終點」。他再舉例提到「手指痛、腳痛」，應考慮預約私家。至於小童晚上發燒、骨折等情況，相信有需要到急症室求診，是急症室處理範圍。

立法會議員楊永杰指收費豁免機制實施下市民必「湧住去申請」，憂低估申請幅度，亦促請讓全數長生津長者納豁免機制中。盧指因收入及經濟原因申請豁免，才需獲醫務社工支持，又首次公布當局預計共有6.6萬人申豁免。

選委界陳凱欣質疑，收費調整前服務未齊備，而豁免期間需大量行政費。陳凱欣表示，政府於2019-20年度財案，留下100億作公營醫療撥款穩定基金，應應用減少收費加幅。盧指100億佔公營醫療每年開支一成，非根本解決問題。

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