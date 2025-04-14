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王勇稱中央支持香港融入全球數字化發展　李家超：倡自由貿易歡迎企業人才來港 (14:08)

一連兩日的世界互聯網大會亞太峰會今（14日）起於灣仔會展舉行，全國政協副主席王勇致辭時提到，香港作為亞太地區的航運、貿易和金融中心，憑藉連通中外的地緣優勢、成熟的資本市場、國際樞紐的地位以及逾800多間的人工智能企業，成為連接亞太與全球的數字橋樑。他指，中央政府將全力支持香港深度融入全球數字化發展的時代洪流，充分把握數字經濟蓬勃興起的黃金機遇。

今屆峰會以「數智融合引領未來——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，約千名國內外政商界、國際組織、領軍企業代表和權威專家學者等參與，包括特首李家超、國家互聯網信息辦公室主任莊榮文、中聯辦主任鄭雁雄等。

李家超致辭時提到，這次峰會很重要、合作很重要，尤其在目前充滿挑戰的時期，地緣政治和貿易關係下，香港提倡自由貿易和多邊主義，並相信團隊合作，香港提供一系列計劃歡迎投資者、公司、研究員人才等，歡迎所有有意一同發展的企業來港。他指，峰會首次在港舉辦，充分證明香港作為國際創科中心的地位日益提升，反映香港與國家發展戰略的深度融合。

李家超表示，香港正建設河套深港科技創新合作區，強調有信心與深圳共同合作，令河套區成為世界級創新中心，為國家創造出新質生產力。

鄭雁雄致辭時提到表示，香港是互聯網發展的先行地區，既有全球金融、航運、貿易中心的傳統優勢，又有人工智能研發及創科發展等新優勢，更有文化包容及內聯外通等獨特優勢，香港亦與網絡暢通聯絡、必將是互聯網創科、文化及產業的嶄新發展高地。

鄭雁雄亦就香港當好數字融合發展的超級聯繫人及增值人分享3點看法，指香港應發揮創科優勢，引領亞太數字融合發展，發揮香港世界級高效和科研機構密集的優勢，開展數字融合關鍵技術研究，產學研一體推動數字科技成果快速轉化，並要加快北部都會區建設，依託香港科學園及數碼港，聯合深圳前海、河套和廣州南沙等重大合作平台，吸引數字融合領域企業，形成涵蓋人工智能、大數據、雲計算及區塊鏈等上下游產業集群，促進數字融合產業協同發展。

鄭雁雄又認為，香港應發揮一國兩制制度優勢，探索建立符合國際規則的數據跨境流動機制，促進跨境數據安全永續流通和資源共享，並積極參與國際合作，協同國家人工智能發展戰略，與國家有關部門在科技監管、數據管理，甚至產權保護等方面建立更高效的合作機制。鄭續指，香港亦要發揮聯通優勢，更好搭建國際交流合作平台，發揮香港亞洲盛事之都及國際會展之都的優勢，吸引全球高端數字人才來港投資創業，為中國數字企業走出去、外國數字企業走進來，不斷的賦能增值。

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