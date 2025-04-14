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貨車司機超速撞斃修路工囚兩年　官指被告未按指示牌減速 (12:24)

一名貨車司機於3年前在青沙公路超速駕駛，並在撞倒修路的工人後繼續行駛，該工人傷重不治。肇事司機經審訊後，被裁定一項危險駕駛引致他人死亡罪成。案件今日（14日）在區院判刑，法官拒納被告因一時大意而犯案，指出沿途有不少標誌提醒司機前方有工程，被告沒有收油減速，在意外發生前沒有響號或扭軚閃避，駕駛態度十分危險，判處被告入獄2年，停牌5年及須修習駕駛改進課程。

被告張惠森（現61歲）為初犯，案發之前有兩次交通定額罰款，包括駕駛時使用手機及超速。法官謝沈智慧指出，被告的罰款紀綠反映其駕駛態度，更指被告在案發後駕駛期間再多4項交通定額罰款，其中兩次為不遵守交通標誌，質疑被告的悔意。

謝官於判刑指，被告自2006年來港生活，由2009年起從事貨車司機。辯方求情稱被告因一時大意而造成意外，惟法庭拒納辯方說法，並指案發當晚公路上燈火通明，沿路豎立不少標誌提醒司機前方有工程及限速每小時50公里，惟被告以每小時80公里駕駛，直至撞倒事主之前才開始減速，但被告沒有響號或扭軚，駕駛態度十分危險，罔顧路面情況及事主安危。謝官指考慮案情及被告初犯，加上被告沒有悔意及無減刑因素，判囚2年及停牌5年，另須修習駕駛改進課程。

控方案情指，事主為60歲菲籍工人。2022年5月24日凌晨，事主受僱為助理公路保養監督，他身穿反光衣、頭帶黃色頭盔，站在一線與二線交界處，靠近二線左側。被告駕駛的車輛以時速63公里順着二線行駛，駛過意外地點時左邊車身撞倒事主，碰撞前無響號，碰撞倒未有停下，繼續駛往南灣隧道。事主及後昏倒在一線地上，送往仁濟醫院後被證實死亡。

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