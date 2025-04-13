民主黨逾九成黨員同意授權處理解散　李華明﹕不想中委會受到「不必要的迫害」 (17:50)

民主黨2月底成立由黨主席羅健熙領導的三人小組，跟進解散及清盤事宜。民主黨今日在黨總部召開特別會員大會，會議歷時近一個半小時，有與會者稱，羅健熙在會上一度激動落淚。

羅健熙沒有透露表決的具體比數，僅表示超過九成人支持授權民主黨中委會就解散「作出進一步跟進」。據悉，議案獲107票贊成、4票反對、2票棄權。他指，會上多名黨員問到為何需要解散，主流意見表示理解。

民主黨將召開另一次會員大會，表決是否展開清盤程序，羅健熙稱要先完成行政、財務等程序，暫時沒有明確時間表，強調不會拖慢程序。正式解散須獲四分之三與會者贊成，他預期除非情况突然有很大轉變，否則將會通過。對於民主黨是否收到提示須於12月前解散，以及有否受壓，羅健熙均說不便回應。

羅健熙表示，正物色法律顧問及會計師協助處理清盤程序，透露有聲音指未必很多人願意協助民主黨清盤，但現階段在尋找清盤人時「未有很大困難」。

根據民主黨黨章，清盤後黨內資產需捐贈予理念相近的團體或慈善團體。羅健熙表示，冀優先捐贈予「仍然為香港很努力做工作的團體」，謂與民主黨政治理念相近的組織未必很多，但指出尚有一些團體在民生議題理念接近。

民主黨前立法會議員李華明認為，民主黨在目前形勢下別無他法，「捱下去都很難捱」，亦不想中委會受到「不必要的迫害」，評估該黨須於立法會選舉前解散。他期望黨內能完成有關程序，「解散就解散，不要『半桶水』，搞唔掂就大件事」。民主黨前主席劉慧卿則表示，她在會上投下贊成票。