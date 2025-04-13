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陳茂波：過去一周本港市場運作暢順有序　吸引海外中概念公司回流香港上市 (11:23)

中美關稅戰開打，財政司長陳茂波今（13日）發表網誌，稱投資者擔心美國經濟或將陷入衰退，對美債作為避險資產的信心正被削弱，而過去一周本港市場運作暢順有序，他也稱香港將把握環球市場催生的新需求。

陳茂波表示，上周至今港匯持續偏強，港元兌美元仍處於強方水平，顯示資金仍留在本港市場，而港股經過上周一跌勢後大致穩定，上周五（11日）恒生指數收市報20914點，仍略高於今年一月初的水平，而上周的平均每日成交額比前周增加約68%。對於未來市場可能出現的急劇變化，政府會保持高度警惕、做好準備，加強對形勢發展的監控、預測及應對部署。

陳茂波說，全球各地都正在採取應對措施，包括重新評估美國市場及美國資產的投資風險，加速探索能降低風險的投資配置，加快與其他貿易伙伴商討貿易合作等。香港將加速吸引境外資金、人才及企業來港發展，他已指示證監會和港交所做好準備，若在海外上市的中概股希望回流，必須讓香港成為它們首選的上市地，港交所亦會加緊在東盟和中東市場的聯繫和推廣。

陳茂波引述國家主席習近平稱「打關稅戰沒有赢家，同世界作對，將孤立自己」，中國將保持定力，「集中精力辦好自己的事」，是應對關稅戰的最大底氣。他稱美國關稅措施違反了世貿規定，嚴重損害了貿易伙伴及投資市場的信心，在產業鏈、供應鏈全球化的發展模式裏，只有共同合作才能彼此得益，雙方亦必須通過互相尊重的溝通，才能管控分歧。

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