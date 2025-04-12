明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

Coldplay演唱會觀眾冒雨入場 安檢禁帶長雨傘 有市民感不便 (18:36)

英國樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉辦4場演唱會，今晚（12日）為尾場。天文台發出「特別天氣提示」，提醒市民今午部份地區雨勢較大，園方提醒市民超過35厘米的長雨傘不可帶入場內，記者在場觀察，有觀眾攜帶長遮在安檢時，被勸喻將遮放置在遮架，亦有觀眾表示不許帶長遮造成不便。

記者今午4時許起在主場館中央廣場觀察，部份觀眾開始入場，天雨持續令不少市民撐傘到達，不少觀眾響應呼籲攜帶縮骨遮或短遮到場，有攜帶長遮的市民在進入安檢前的通道口，已將其放置在傘架內鎖起。惟記者觀察到至少有數名攜帶長遮的觀眾，未有被通道口的職員阻攔，手持長遮到安檢位置，才被安檢職員勸喻將長遮放回遮架。

有入場觀眾認為措施造成不便，市民范先生與姐姐夫婦共三人入場，他說自己事前並非不知道雨傘大小的規定，只是落雨一定要帶雨傘，否則「淋到濕了，點樣（入去）看」，他坦言規定十分不方便，其他場館亦無類似規定，離場要回頭拿傘亦「有點麻煩」。

青島旅客趙先生和太太特意到港看Coldplay，帶長遮的他說有職員表示不可帶進場內，便回到通道口的遮架放置，因出發較匆忙，沒有仔細看入場規定，覺得天雨突然，不可攜傘入場「確實有點不太方便」，但只要演唱會順利舉辦就無問題。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞