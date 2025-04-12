Coldplay演唱會觀眾冒雨入場 安檢禁帶長雨傘 有市民感不便 (18:36)

記者今午4時許起在主場館中央廣場觀察，部份觀眾開始入場，天雨持續令不少市民撐傘到達，不少觀眾響應呼籲攜帶縮骨遮或短遮到場，有攜帶長遮的市民在進入安檢前的通道口，已將其放置在傘架內鎖起。惟記者觀察到至少有數名攜帶長遮的觀眾，未有被通道口的職員阻攔，手持長遮到安檢位置，才被安檢職員勸喻將長遮放回遮架。

有入場觀眾認為措施造成不便，市民范先生與姐姐夫婦共三人入場，他說自己事前並非不知道雨傘大小的規定，只是落雨一定要帶雨傘，否則「淋到濕了，點樣（入去）看」，他坦言規定十分不方便，其他場館亦無類似規定，離場要回頭拿傘亦「有點麻煩」。

青島旅客趙先生和太太特意到港看Coldplay，帶長遮的他說有職員表示不可帶進場內，便回到通道口的遮架放置，因出發較匆忙，沒有仔細看入場規定，覺得天雨突然，不可攜傘入場「確實有點不太方便」，但只要演唱會順利舉辦就無問題。