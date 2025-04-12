民安隊總部舉行開放日推廣全民國家安全教育日 (18:19)

為響應全民國家安全教育日，民眾安全服務隊今日（12日）在民安隊總部舉行全民國家安全教育日暨民眾安全服務隊總部開放日，以提高市民的國家安全意識，並展示民安隊的工作成果。保安局常任秘書長李百全為活動主持啓動儀式，他致辭時說，今年四月十五日將會迎來第10個全民國家安全教育日。香港特別行政區政府不僅把國家安全宣傳推廣工作做得更廣、更深，同時加強全民自覺維護國家安全的意識和責任感，強調維護國家安全是全社會共同肩負的責任。每一位市民都應該成為國家安全的守護者。
李讚賞民安隊對社會安全作出的貢獻，無論是在災害救援、維持公眾秩序、公共安全推廣，還是國家安全教育方面，民安隊始終全力以赴，成績有目共睹。
民眾安全服務處總參事梁冠康說，民安隊一直積極安排少年團團員前往內地不同城市，與當地青年交流，親身了解國家安全的重要性及祖國最新發展。去年暑假，超過200名少年團團員參與了五個內地及澳門的交流活動。每一次的交流都讓他們深刻體會到，作為中華兒女，肩負着共同的使命與責任，這種民族的認同感讓他們的心更加緊密相連。
開放日節目內容十分豐富，吸引超過3 000名市民參與，現場氣氛熱鬧。入場人士除了參觀國家安全展覽外，亦觀看「心繋祖國」徵文比賽得獎作品，更觀看民安隊隊員的緊急及山嶺搜救示範，以及步操、樂隊和花式單車表演等。民安隊更特別舉辦講座，向市民講解國家安全對香港的繁榮穩定十分重要，講者為民安隊副處長（發展及少年事務）黃江天。
民安隊會繼續以「安心為民 志獻社會」的宗旨服務社會，更致力維護「一國兩制」和國家安全，為香港市民締造美好家園。