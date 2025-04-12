民安隊總部舉行開放日推廣全民國家安全教育日 (18:19)

李讚賞民安隊對社會安全作出的貢獻，無論是在災害救援、維持公眾秩序、公共安全推廣，還是國家安全教育方面，民安隊始終全力以赴，成績有目共睹。

民眾安全服務處總參事梁冠康說，民安隊一直積極安排少年團團員前往內地不同城市，與當地青年交流，親身了解國家安全的重要性及祖國最新發展。去年暑假，超過200名少年團團員參與了五個內地及澳門的交流活動。每一次的交流都讓他們深刻體會到，作為中華兒女，肩負着共同的使命與責任，這種民族的認同感讓他們的心更加緊密相連。

開放日節目內容十分豐富，吸引超過3 000名市民參與，現場氣氛熱鬧。入場人士除了參觀國家安全展覽外，亦觀看「心繋祖國」徵文比賽得獎作品，更觀看民安隊隊員的緊急及山嶺搜救示範，以及步操、樂隊和花式單車表演等。民安隊更特別舉辦講座，向市民講解國家安全對香港的繁榮穩定十分重要，講者為民安隊副處長（發展及少年事務）黃江天。

民安隊會繼續以「安心為民 志獻社會」的宗旨服務社會，更致力維護「一國兩制」和國家安全，為香港市民締造美好家園。