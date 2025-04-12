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周一鳴：提出意見渠道並非只有公眾遊行　主辦若無能力就不該罔顧其他公共安全 (11:02)

新上任的警務處長周一鳴今日（12日）在港台《星期六問責》指出，2019年時不少遊行「掛羊頭賣狗肉」，造成破壞、襲擊，現時即便有國安法，亦不代表遊行完全沒有風險，強調不可掉以輕心，提出意見的渠道亦並非只能透過公眾遊行。

2019後遊行數量下降，被問及為何國安法實施後仍對遊行有限制，周一鳴表示，2019年時的當遊行開始製造襲擊時曾找遊行主辦方協調，但活動已被騎劫，強調若主辦沒能力，警方就認為不應罔顧其他公共安全，又稱理解市民有意見要提出，但未必只透過遊行方式，並重申集會能否舉辦取決於活動性質是否適當。 

周一鳴亦提及，現時本港恐襲風險中度，警方有大型活動都會進行風險評估，避免恐襲風險出現，警方亦有進行涵蓋反恐的演練，以應對恐襲事件。他續指，目前其他地方有孤狼式襲擊，香港作為國際大都市，難以「獨善其身」。

周一鳴在節目重申，有人士用社交媒體、文化藝術「軟對抗」，煽動憎恨政府，警方在執法上會加強情報搜集，細節不方便透露。他強調，理解每人都可以在社交媒體有自己言論，但舉例一間屋有門有窗，方便住戶出入的同時，也要避免外人自出自入；形容市民其實對煽動對國家、政府仇恨的字眼都知道，而對於有聲音稱「你唔講清楚我就未必知」，他指「我又覺得好唔公平，其實一睇大家都知嘅啦，即唔係要有一本天書解釋完晒」，強調對有些煽動內容應「一早就知」。

至於警方早前列明指名潛逃者的家人帶署協助調查，周一鳴指，有關潛逃者的家人有機會向他們提供金錢資助，此舉亦屬​觸犯法例。

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