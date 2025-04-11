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長者醫療券大灣區試行後收3宗投訴　衛生署料純屬誤會 (19:05)

政府去年6月起推展的「長者醫療券大灣區試點計劃」，推出計劃至去年年底，共1.5萬名長者北上使用醫療券，有議員關注試點計劃推出一年成效。衛生署署長林文健表示，截至今年初收到3宗關於收費不透明之投訴，但調查過後發現診所收費展示清晰，相信涉及誤解。醫衛局長盧寵茂表示，一直定時檢討醫療券，包括投訴、醫療質素，認為投訴屬罕有情況。

本報昨日報道，試點計劃7間試點機構當中，愛康健口腔牙科醫院申領金額達1526萬，申領量佔試點機構中約7成7。被問到愛康健申領量為何甚至高於港大深圳醫院，盧寵茂表示，因牙科專科診所平均費用較高、該診所位置、以及香港對牙科需求等因素。他強調，計劃中的診所是由市民選擇，會繼續監察使用的變化。

另外，政府於明年元旦起將實施公營醫療收費調整，民建聯梁熙引述市民關注調整中，公務員仍可享有免費醫療服務，造成「公務員任用、市民濫用」情況，建議為公務員買自願性醫保，分流至私營市場，以減輕公營醫療系統壓力。長盧寵茂表示，僱主提供予僱員的員工福利屬公務員事務局政策，亦無法回答轉移公務員至私營使用服務，是否可減輕公立醫院負擔，指屬「假設性問題」。

對於特別財委會文件披露，政府截至今年2月底，共銷毁約118萬劑到期的復必泰二價疫苗。選委會陳凱欣關注是否形同浪費，不符當局善用醫療資源的原則。盧寵茂表示，傳染病來得急，亦可以有很大轉變，指疫情期間曾經有時間要搶疫苗，不過目前新冠疫苗放緩下庫存基數較少，令棄置比例看起來較高。

衛生署署長林文健指，基於科學委員會建議採購疫苗，包括按重點人群，在可能感染模型上推算採購數目，而部分藥廠亦訂明最低採購的數目，加上病毒不時變種，均令不同疫苗採購數目有分別。

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