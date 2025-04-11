交友軟件「CARBA」配對乘客及司機「交友」　未提如何核實車牌執照　唯一董事自稱僅任發言人 (23:28)

「CARBA」今午舉行記者會，但稱創辦人「不便現身」，余仲康指，創辦人是一名「土生土長的港人」，曾任文職、市場行銷的職業，留意到包括她自己在內的港人，進入職場後難以認識到新朋友，導致經常發生交友平台出現網上情緣騙案，故開發交友軟件以減少相關風險。不過，本報查冊發現，余仲康屬「CARBA」登記公司「 車巴科技有限公司」唯一董事，公司另有「鼎豐泰有限公司」為股東。余仲康亦同屬「玖伍財務集團有限公司」及「星級財務有限公司」。

至於有網民在社交平台發表批評「CARBA」物化女性等言論後，遭平台發律師信一事，余仲康稱，相關Instagram帖文以「乞丐」等侮辱女性用戶，平台對此深感遺憾，稱平台接獲女性會員投訴後，決定發律師信為會員「發聲」。至於日後會控告相關網民，還是要求涉事社交平台把相關帖文下架，他僅稱交由律師處理。平台目前向付費會員收取界乎68元至2.9萬元不等的費用。余仲康稱，對所有用戶安全保障均「一視同仁」，用戶須以電話登記，透過生物認證系統技術認證頭像，強調用戶「無法使用假人、面具或片段」登記，需要真實、即時頭像。用戶只能在雙方進入一公里範圍內，才可在「聊天室」自由打字，主張「見面見真人」；而接載方需要上載駕駛執照及車牌號碼，平台亦會紀錄從起點至目的地車程，藉此監察安全及杜絕身處遠方的網絡騙徒。

代表平台發言的律師范德偉認為，平台收集用戶屬「合理範圍」。

被問到如何確保接載者不會借用他人駕駛資料及車輛使用，包括平台有否從運輸署系統索取資料用作認證，余仲康僅稱，若接載者使用虛假的文書屬違法行為，一旦發現將會報警處理，強調「CARBA」較其他匿名交友平台更有保障。至於一般人擔心行車過程，司機可能作出不法行為，他指平台可即時發送用戶位置予親友，亦設直接報警和呼救選項，「已經提供多一個報警和求助的渠道」。